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Емили Уотсън ще председателства журито на Сараевския филмов фестивал

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Емили Уотсън КАДЪР: Екс/@ParadisoCinema_

Британската актриса Емили Уотсън ще председателства журито на тазгодишния 32-ри филмов фестивал в босненската столица Сараево, потвърдиха днес организаторите фестивала, цитирани от ХИНА.

Уотсън ще бъде удостоена и с наградата "Почетно сърце на Сараево" за изключителния си принос към филмовото изкуство.

"Емили Уотсън отдавна заема специално място в сърцата на фестивалната публика, така че удостояването ѝ с "Почетното сърце на Сараево" е едновременно естествено и напълно заслужено", каза директорът на Сараевския филмов фестивал Йован Марянович.

Тазгодишният фестивал в Сараево ще се проведе от 14 до 21 август, припомня ХИНА.

Сараевският филмов фестивал – един от най-значимите филмови фестивали в Югоизточна Европа – е основан през 1995 г., в края на обсадата на Сараево, като културен акт на съпротива и опит за запазване на космополитния дух на града. 

Емили Уотсън КАДЪР: Екс/@ParadisoCinema_

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