С голи рамо и коляно Велислава Петрова взриви фейсбук дипломатите

Външният министър Велислава Петрова се срещна с турския си колега Хакан Фидан, като акцент в разговора им бе договорът на България с турската държавна газова компания "Боташ". Според Фидан президентът на Турция Реджеп Ердоган също е поставил задачата въпросът да бъде решен възможно най-бързо.

Въпреки важната за страната ни тема, по-голямо внимание в социалните мрежи получи тоалетът на министър Петрова. Потребители в социалните мрежи се възмутиха от избора й на облекло заради оголеното й рамо, както и зааради цепката на роклята й, където на снимката се вижда коляното на министърката. Снимката бе разпространена от Министерството на външните работи.

И естествено, българите във фейсбук веднага се превърнаха в специалисти по дипломатически протокол и преговори. Коментиращи определиха визията на дипломат № 1 като непрофесионална и нелепа. А пиар специалистът Радослав Бимбалов дори определи облеклото на министърката като подходящо за абитуриентска вечер, но не и за среща на министър. Външният министър Велислава Петрова с турския си колега Хакан Фидан СНИМКА: Пресцентър на МВнР

"Моля някои министри да се вслушват в "Протокола". Голо рамо, дълга цепка на полата... Външната ни министърка е хубава млада жена. Ще я оценим и с по-подходящо облекло", пише във фейсбук адв. Добромира Полименова.

По различни групи пък възмутени потребители споделят коментар на Роси Арнаудова: Знам, че съм голяма критикарка, ама гледам външната ни министърка на среща с външния министър на Турция. И тая нашичката сякаш се е наметнала с някакви салфетки, раменцата голи, видът ѝ като на прост@кеса в бар... До нея турският министър облечен официално. Ами срамно е, недостойно и неуважително!", пише жената.

Друг коментар във фейсбук гласи: "Голото рамо - част от облеклото на външната министърка. Отвратени сме, Радев, погнусени сме. Дължиш ни отговор защо поруга дипломацията с това абсурдно назначение на вирусоложка за външен министър".

"Само на мен ли ми се струва за нарушение на протокола голото рамо на външната ни министърка? Впрочем откакто е на поста имаше пропуски в облеклото, но днешният outfit е too much", пише пък Дияна Хюсеин. Велислава Петрова СНИМКА: МВнР

"Като гледам реакцията на турския министър, има ефект деликатно разголеното рамо и бедро на външната ни министърка за преработването в наш интерес на Радевия гаф при Боташ. Плащаме 1 милион на ден!!! Какво не е наред?!", коментира Нели Филипова.

"Външната ни министърка е срам! Огромен срам за България", възмущава се Сергей Добрев.

"Отърве ли ни от Богаш, това ще е най-скъпото голо рамо в човешката история. Крачето също помага. Дори Моника Белучи не може да го постигне", коментира друг потребител на фейсбук.

"Какво мисля,ме пита фейсбук... Ами мисля,че това не е тоалет за делови срещи...Такова голо рамо за отвличане на вниманието ли е", пита Руми Данева.

"Протоколът е важен, особено когато не е спазен. Турският външен министър е получил покана за двустранна среща, на която представя страната си в скучен старомоден официален костюм. Нашата министърка е получила явно покана за вечерен коктейл и е отишла да представя страната ни на дегустация на просеко...", пише Христа Маринова.