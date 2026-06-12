Как италианският писател Алесандро Барико проговори на български в Рим

Пловдивският театър изправи публиката в Театро "Бранкачо" пред необичайно предизвикателство - да чуе едни от най-известните романи в съвременната литература на Апенините на родния ни език

Възможно ли е италианска публика да аплодира спектакъл по текст на един от най-обичаните си съвременни писатели, когато той звучи не на италиански, а на български език? Възможно ли е думите на Алесандро Барико да се завърнат в Рим, пречупени през чувствителността на български режисьор, български актьори и българска театрална школа?

На 9 и 10 юни това необичайно културно предизвикателство се случи на сцената на историческия Театро “Бранкачо”, където Драматичен театър - Пловдив, представи за първи път в Италия спектаклите “Коприна” и “Без кръв” по романите на Алесандро Барико.

Още преди началото на представленията мнозина се питаха как една италианска публика ще приеме спектакли на български език. Но още след първите минути съмнението изчезна. Защото това, което

Диана Добрева и Александър Секулов създават

на сцената, надхвърля границите на езика

Музиката, движението, ритъмът на словото, пластиката на телата и визуалната поезия превръщат българския език в част от самата сценична партитура. Италианските и английските субтитри помагат на зрителя да следва историята, но емоцията достига до него много преди да прочете текста.

Зад тези две вечери в Рим стои близо година и половина подготовка. “Започнахме конкретни разговори преди пет месеца, но проектът е от близо година и половина”, разказа пред “24 часа” Лора Ченакова, която отговаря за международните отношения на Пловдивския театър. Режисьорката Диана Добрева в римския театър Снимка: Авторът

За Диана Добрева представянето на спектаклите в Италия е било не просто гастрол, а своеобразно завръщане на Барико у дома. “Двата спектакъла идват в Рим благодарение на огромното усилие на Драматичен театър - Пловдив, за да изпълнят своя дълг към Алесандро Барико да покажат неговите творби в Италия. Имахме дълг към него, неговите агенти бяха сред публиката. Театро “Бранкачо” е единственият в Рим, който разполага със сцена, достатъчно голяма за декорите”, каза режисьорката пред “24 часа”.

Идеята за сценичен Барико всъщност започва много преди първата репетиция. По думите на Добрева драматургичната работа по романите е била едно от най-трудните предизвикателства в кариерата ѝ. Трупата на пловдивския театър пред Театро "Бранкачо" след представлението на „Коприна“ Снимка: Виолина Христова

“Правенето на драматургия по тези романи е много дълъг процес, отнема поне година преди започването на репетиции, защото книгите на Барико са изящни, но са много трудни за поставяне на сцена - те почти нямат диалози. Чудехме се с драматурга Александър Секулов от чие име да се разказва историята и кой да е персонажът, който да разказва. След много дълго мислене си казах: а защо трябва човек да разказва историята? Кои са съществата, които са най-близко до главния герой? Това са копринените буби. Така че самите те ще разкажат историята. Намирането на ключа към драматургията е първият процес, а после следва дълъг път, който продължава през целите репетиции.”

Така се ражда

“Коприна” - първата

драматизация в света

по едноименния роман на Барико. Спектакълът има премиера през 2021 г. и постепенно се превръща в едно от най-търсените заглавия на Пловдивския театър. “Коприна” беше селектирана за Световната театрална олимпиада и беше първият и единствен български спектакъл, който участва в нея преди две години в Капошвар, Унгария”, припомня Добрева.

“Без кръв” има премиера през 2024 г. и още с появата си е определен като едно от събитията на българския театрален сезон. Спектакълът печели награда “Аскеер” за най-добро представление и се превръща в едно от най-коментираните заглавия в страната. Особен символизъм носи фактът, че постановката е копродукция между Драматичен театър -Пловдив, и театъра във Велес, Северна Македония. Историята на Барико за насилието, паметта и помирението получава и още едно измерение -балканско и съвременно.

Всъщност именно тези два спектакъла направиха Алесандро Барико един от най-обичаните съвременни чуждестранни автори сред българската публика.

След представлението на “Коприна” във фоайето на римския Театро “Бранкачо” зрителите трудно намираха думи за преживяното. Някои от тях споделиха впечатленията си специално за “24 часа”.

Италианската журналистка Роберта Мацео каза: “Интензивен спектакъл с изискани костюми и сценография. Българският език сякаш е създаден, за да бъде прошепван с нежност”.

Известната сценаристка Дориана Леондеф, носителка в кариерата си на две награди “Давид на Донатело” за сценарий (най-важните в италианското кино), беше още по-впечатлена:

“Изключително въздействаща постановка, която още от първия миг потапя зрителя в друга реалност, героите на сцената са хора, чиято същност трепти зад маските и костюмите с изтънчена елегантност. Това е отличителният почерк на цялото представление и на силно авторската, но никога натрапчива визия на режисьорката, която се изправя пред завладяващ, но и труден текст с помощта на актьорски екип от най-висока класа. Сцена от постановката “Коприна” СНИМКА: БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В РИМ

Чуйте българския език, усетете

неговата мекота и може би някои

предразсъдъци ще изчезнат”

Журналистът и телевизионен водещ на РАИ Андреа Рустикели също коментира: “Внимателно изграден и внушителен спектакъл. Представление, което разчита силно на визуалния образ и сценичната картина, зад които понякога е по-трудно да бъде уловена непосредствената драматична необходимост на разказваната история. Не познавах тази трупа, но се радвам, че я открих. Ще я запомня”.

След като гледа постановката "Без кръв", Франческа Леондеф, една от най-добрите художнички по костюмите в италианското кино и телевизия, каза:

„Много интересно представление с текст с голяма актуалност. Музиката е вълнуваща, а сценографията е много въздействаща с контраста между черното, златното на бика и червеното... Осветлението също е много красиво. Предпочетох мъжките костюми пред женските."