iBank за пета поредна година бе генерален партньор на конкурса за съвременно българско изкуство MOST – утвърдена инициатива, която насърчава развитието на съвременната художествена сцена и предоставя възможност на талантливи български автори да представят своето творчество пред широка аудитория.
На 10 юни 2026 г. във Vivacom Art Hall Оборище 5 бе открита финалната изложба на деветото издание на конкурса под мотото „Капитал от идеи“. След селекция на десетки кандидатури експертното жури определи петима финалисти – Чудомира Чернева, Антони Атанасов, Любомира Димитрова, Ясен Иванов и Елена Петрова (Aora), чиито произведения са включени в заключителната експозиция.
По време на официалната церемония специалната награда на генералния партньор iBank бе присъдена на Чудомира Чернева. Художничката впечатли журито със своята художествена зрялост, последователност и чувствителност към връзката между човека и природата, както и със способността си да провокира размисъл и да създава усещане за хармония и вътрешен баланс.
Сред специалните гости на събитието беше г-жа Петя Славова – председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер в iBank, която поздрави лично финалистите и гостите на изложбата. Нейното присъствие подчерта дългосрочния ангажимент на банката към подкрепата на българската култура и съвременното изкуство.
„Като дългогодишен партньор на конкурса MOST, за нас е истинско вдъхновение всяка година да се срещаме с толкова талантливи автори и смели творчески идеи. В динамичното ежедневие на банковия сектор изкуството е като глътка свеж въздух – то ни кара да спрем за момент, да погледнем отвъд цифрите и да се докоснем до различни гледни точки, емоции и послания. Тази година имахме възможност да видим впечатляващи творби и силни авторски концепции. Изборът ни се насочи към автор, чието творчество се отличава с художествена зрялост, последователност и чувствителност към връзката между човека и природата. Вярваме, че подкрепата за културата е инвестиция в бъдещето и в развитието на обществото“, заяви Мая Станчева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на iBank.
По време на откриването Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5, подчерта значението на конкурса за развитието на съвременното българско изкуство:
„MOST е платформа, която последователно открива, насърчава и представя нови автори пред широката публика. Всяко издание ни среща с различни артистични гледни точки, смели идеи и впечатляващи творчески търсения. Радостни сме, че благодарение на подкрепата на нашите партньори от iBank, можем да продължим да развиваме тази среда и да създаваме възможности за талантливите съвременни художници.“
На събитието присъстваха представители на бизнеса, културните среди, клиенти и партньори на банката. Финалистите в конкурса бяха поздравени лично от Петя Славова – председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер в iBank, Мая Станчева – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката, както и от Деница Гергова – арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5.
Конкурсът MOST традиционно има за цел да открива, насърчава и предоставя сцена за изява на иновативни автори от България и чужбина, като им осигурява възможности за професионално развитие и ценни контакти на национално и международно ниво. През годините инициативата се утвърди като една от значимите платформи за представяне и развитие на съвременното българско изкуство.
Последователната подкрепа на iBank е част от дългосрочната политика на финансовата институция за насърчаване на културата, образованието и развитието на българските млади таланти.
Изложбата „Капитал от идеи“ може да бъде разгледана във Vivacom Art Hall Оборище 5 до 27 юни 2026 г. със свободен вход.