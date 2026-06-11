iBank за пета поредна година бе генерален партньор на конкурса за съвременно българско изкуство MOST – утвърдена инициатива, която насърчава развитието на съвременната художествена сцена и предоставя възможност на талантливи български автори да представят своето творчество пред широка аудитория.

На 10 юни 2026 г. във Vivacom Art Hall Оборище 5 бе открита финалната изложба на деветото издание на конкурса под мотото „Капитал от идеи“. След селекция на десетки кандидатури експертното жури определи петима финалисти – Чудомира Чернева, Антони Атанасов, Любомира Димитрова, Ясен Иванов и Елена Петрова (Aora), чиито произведения са включени в заключителната експозиция.

Ива Кутлова, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на iBank, Чудомира Чернева – носител на специалната награда на iBank, и Тодор Тодоров – главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на iBank

По време на официалната церемония специалната награда на генералния партньор iBank бе присъдена на Чудомира Чернева. Художничката впечатли журито със своята художествена зрялост, последователност и чувствителност към връзката между човека и природата, както и със способността си да провокира размисъл и да създава усещане за хармония и вътрешен баланс.

Сред специалните гости на събитието беше г-жа Петя Славова – председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер в iBank, която поздрави лично финалистите и гостите на изложбата. Нейното присъствие подчерта дългосрочния ангажимент на банката към подкрепата на българската култура и съвременното изкуство.

Отличеното произведение на Чудомира Чернева, носител на специалната награда на iBank в конкурса MOST

„Като дългогодишен партньор на конкурса MOST, за нас е истинско вдъхновение всяка година да се срещаме с толкова талантливи автори и смели творчески идеи. В динамичното ежедневие на банковия сектор изкуството е като глътка свеж въздух – то ни кара да спрем за момент, да погледнем отвъд цифрите и да се докоснем до различни гледни точки, емоции и послания. Тази година имахме възможност да видим впечатляващи творби и силни авторски концепции. Изборът ни се насочи към автор, чието творчество се отличава с художествена зрялост, последователност и чувствителност към връзката между човека и природата. Вярваме, че подкрепата за културата е инвестиция в бъдещето и в развитието на обществото“, заяви Мая Станчева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на iBank.

Деница Гергова заедно с петимата финалисти в конкурса MOST – Елена Петрова (Aora), Антони Атанасов, Чудомира Чернева, Любомира Димитрова и Ясен Иванов

По време на откриването Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5, подчерта значението на конкурса за развитието на съвременното българско изкуство:

„MOST е платформа, която последователно открива, насърчава и представя нови автори пред широката публика. Всяко издание ни среща с различни артистични гледни точки, смели идеи и впечатляващи творчески търсения. Радостни сме, че благодарение на подкрепата на нашите партньори от iBank, можем да продължим да развиваме тази среда и да създаваме възможности за талантливите съвременни художници.“

На събитието присъстваха представители на бизнеса, културните среди, клиенти и партньори на банката. Финалистите в конкурса бяха поздравени лично от Петя Славова – председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер в iBank, Мая Станчева – член на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката, както и от Деница Гергова – арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5.

Мая Станчева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на iBank, връчва специалната награда на iBank на Чудомира Чернева по време на официалната церемония по откриването на изложбата „Капитал от идеи“

Конкурсът MOST традиционно има за цел да открива, насърчава и предоставя сцена за изява на иновативни автори от България и чужбина, като им осигурява възможности за професионално развитие и ценни контакти на национално и международно ниво. През годините инициативата се утвърди като една от значимите платформи за представяне и развитие на съвременното българско изкуство.

Последователната подкрепа на iBank е част от дългосрочната политика на финансовата институция за насърчаване на културата, образованието и развитието на българските млади таланти.

Изложбата „Капитал от идеи“ може да бъде разгледана във Vivacom Art Hall Оборище 5 до 27 юни 2026 г. със свободен вход.