Три поколения с топка в крака - новата гордост на Марги Хранова - внукът й Кристиян Бойчев

Брат му може да го прати в Испания, а Меси първи му даде

знак за големия футбол

Легендарната естрадна прима Маргарита Хранова има голям повод за гордост. Докато десетилетия наред тя печели аплодисментите на публиката от сцената, днес аплодира от трибуните своя внук Кристиян Бойчев – едно от младите имена във футбола, което вече направи голямата крачка към елита.

20-годишният полузащитник беше сред ключовите фигури за историческото завръщане на „Дунав" (Русе) в Първа лига. А съдбата сякаш е решила да сбъдне едно пожелание на неговата баба.„Още преди да се класират в елита му пожелах да успеят и точно той да вкара решителния гол", разказва Маргарита Хранова. И точно така се случва. В решаващия двубой срещу „Фратрия" младият халф отбелязва истински шедьовър с удар от далечна дистанция. Срещата завършва 2:2, а точката се оказва достатъчна „драконите" да спечелят първото място във Втора лига и да се завърнат сред най-добрите.

Двамата братя се подкрепят безрезервно Снимка: фейсбук

„Това със сигурност е най-красивият ми гол. Много съм щастлив, че го вкарах точно в такъв мач", призна тогава Бойчев и посвети попадението на своето семейство. Успехите му не спират дотук. Само дни след промоцията

Кристиян подписа нов договор с „Дунав" до лятото на 2029 година,

а междувременно получи и първата си повиквателна за младежкия национален отбор на България.

Той дебютира с националната фланелка при победата с 1:0 над Северна Македония в приятелска среща на стадиона в Бистрица. „Не само че влезе в „А" група, но го извикаха и в младежкия национален отбор. Как няма да съм щастлива! Гордея се с него. Тепърва ще го оценяват още повече заради качествата му", убедена е Хранова.

Съветът ѝ към внука е прост, но важен: „Искам да вярва, че може. Че има способности и че е качествен футболист, който мисли с главата си." Оказва се, че любовта към играта не е случайна.

„Съпругът ми Кирил е бил футболист. Играл е в „Септември" преди много години. Интересното е, че и Кристиян започна именно там. Всички в нашето семейство играят футбол", разказва певицата. Футболът действително е семейна традиция. Братът на Кристиян – Иван Бойчев, работи като футболен агент, а баща му и чичо му също са се занимавали със спорт.

„Първият човек, който ме запали по топката, беше брат ми Иван. Детството ми премина с топка в крака – по градинки, улици и игрища. Цялото ми семейство е футболно", разказва младият полузащитник. Дори разговорите у дома често са на футболна тема.

„Сега всички чакаме световното първенство. Особено съпругът ми – това му е най-голямата страст. Той смята, че Франция ще стане шампион, а аз съм на същото мнение", усмихва се Хранова.

Кристиян Бойчев вече има ясна цел пред себе си – големият европейски футбол. Мечтата му е един ден да играе в Испания, а неговият футболен идол е Лионел Меси.

„Когато беше по-малък, получи специален автограф от Меси

Защо пък това да не е било знак?", казва не на майтап гордата баба. Самият талант вече е направил първи стъпки към международната сцена. Като дете участва в престижен футболен камп в София и е избран сред близо 200 свои връстници да тренира в академията на „Милан". „Прекарах една седмица в Милано с наборите си от „Милан". Казаха ми, че ще следят развитието ми и ако достигна нужното ниво, може да се свържат отново с мен", спомня си Бойчев.

Според него най-силните му качества са техниката, погледът върху играта и точният пас. „Знам във всяка ситуация какво трябва да направя. Но извън терена най-важното е да бъдеш добър човек и приятел." След силния сезон логично започнаха и спекулациите дали Кристиян може да облече екипа на някой от големите български клубове. Внукът като абитуриент Снимка: фейсбук

„ЦСКА ли? Засега той подписа договор с „Дунав". Живот и здраве – защо не някой ден да заиграе и там? Права сте, че един от най-добрите мениджъри у нас – Лъчо Танев, е наш приятел. Така е, но ние никога не бихме използвали връзки. Ако го харесат заради качествата му – ще го вземат. Ако не – здраве да е", категорична е Маргарита Хранова. Тя дори не изключва възможността един ден брат му Иван да организира негов трансфер в чужбина.

„Напълно възможно е брат да продаде брат си – и то много успешно",

смее се певицата. А предвид интереса към младия халф след силния сезон с „Дунав", подобен сценарий съвсем не изглежда невъзможен. Покрай успехите на Кристиян Бойчев футболът е основна тема в дома на Маргарита Хранова. Легендарната певица признава, че цялото семейство с нетърпение очаква старта на световното първенство, което вече започна.

„Ще го гледаме всички. Може да се съберем със семейството и да празнуваме успехите на терена ", смее се Марги.

Неслучайно играта е сред най-често обсъжданите теми в дома на семейството. Любовта към нея свързва поколенията и е нещо, което Кристиян усеща от най-ранните си години. Затова и въпреки успехите на терена младият полузащитник признава, че най-голямата му опора остава семейството. „За мен е голяма отговорност да бъда внук на толкова известна личност. Но това носи и отговорност. За мен баба Маргарита е изключително важна част от семейството. Тя е много добра, грижовна и в нейно лице имам истински приятел."

Най-важният урок, който е получил от нея? „Да вярвам в себе си и да знам, че мога да се справя с всичко". Думи, които днес звучат като рецепта за успех от голямата Марги Хранова.

Но освен футболът и амбициите за голяма кариера, в живота на младия полузащитник има място и за любов. Извън терена сърцето на Кристиян е заето. Певицата с усмивка признава, че внукът ѝ има сериозна приятелка, с която се е запознал в Русе.

„Да, има си приятелка. Запознаха се в Русе. Много са млади и никой не знае какво ще стане занапред. Тя може да учи в София, той да остане в Русе или пък кариерата му да го отведе другаде. Животът е пред тях", казва щастливата баба.

Засега обаче Кристиян е концентриран върху предизвикателствата в Първа лига, националния отбор и мечтата си един ден да направи голям трансфер в чужбина. А докато младият талант се готви за всичко това, знаменитата му баба продължава да обикаля страната с концертите си. Заедно с Росица Стоилова и Разградската филхармония тя участва в музикални спектакли в различни градове на България.

Така в семейство Хранови сцената и футболният терен вървят ръка за ръка – едната носи аплодисменти от десетилетия, а другият тепърва обещава нови поводи за гордост.