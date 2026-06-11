Дженифър Лопес разкри с кои холивудски звезди би правила секс

„Бих правила секс с всеки един от тях." С това провокативно признание Дженифър Лопес привлече вниманието по време на ново интервю, в което говори както за любимите си филмови герои, така и за болезнения си развод с Бен Афлек.

В подкаста Films To Be Buried With на актьора Брет Голдстийн звездата разказа колко много харесва култовия филм True Romance. Тя изброи впечатляващия актьорски състав – Крисчън Слейтър, Патриша Аркет, Денис Хопър, Кристофър Уокън, Брад Пит, Джеймс Гандолфини и Гари Олдман – и призна, че всички те са ѝ се стрували изключително привлекателни в ролите си.

„Бих правила секс с всеки един от тях, което вероятно говори доста за тъмната страна на характера ми", пошегува се Лопес. Според нея персонажите са били мрачни, опасни и необичайни, но именно това ги е правело толкова магнетични на екрана.

Освен за киното, певицата и актриса говори и за личния си живот, пише "Дейли мейл". Тя разкри, че по време на трудния период около развода си с Бен Афлек е преживяла силен емоционален момент със своя баща, който ѝ помогнал да преодолее част от болката и да продължи напред.

Лопес сподели още, че винаги е била привлечена от страстни и сложни любовни истории, включително такива, които днес биха били определени като токсични. Въпреки това тя вярва, че истинската ѝ голяма любов все още я очаква.

„Най-голямата любов в живота ми е пред мен. Сто процента. Без никакво съмнение", заяви звездата.