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Асен Христов, който развива бизнес не с лозунги, а със стратегия

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Бизнес не се прави с лозунги - първо се оценяват предизвикателствата и рисковете, после се изгражда стратегията. Това е визията на предприемача Асен Христов - председател на надзорния съвет на "Еврохолд". А смелостта да създаде освен финансов и енергиен холдинг показа стратегическото му мислене и умение да превръща предизвикателствата във възможности.
"24 часа" му пожелава здраве, енергия и още много успешни проекти!

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