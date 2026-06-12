Асен Христов, който развива бизнес не с лозунги, а със стратегия

Бизнес не се прави с лозунги - първо се оценяват предизвикателствата и рисковете, после се изгражда стратегията. Това е визията на предприемача Асен Христов - председател на надзорния съвет на "Еврохолд". А смелостта да създаде освен финансов и енергиен холдинг показа стратегическото му мислене и умение да превръща предизвикателствата във възможности.

"24 часа" му пожелава здраве, енергия и още много успешни проекти!