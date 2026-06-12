Лили Иванова със специално участие в концерта за 25 г. БГ радио довечера

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Лили Иванова ще има специално участие в концерта „25 години БГ радио – 25 години само българска музика” довечера на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски”.

Мащабният спектакъл ще събере любимата българска музика от последните 25 г. в една специална вечер, която ще е своеобразна среща на вечните хитове, новите песни и артистите, превърнали се в саундтрак на поколения българи.

Освен най-голямото име в българската поп музика - примата Лили Иванова, в концерта ще участват също „Б.Т.Р.“, братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, „Молец“, Нети, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, „Фондацията“, D2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби, Тино.

Водещи ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

„Площадът пред храм-паметника „Свети Александър Невски” ще се превърне в сцена с впечатляващ мащаб, иновативна визия и продукционни стандарти на световно ниво. Специално изградена концертна зона с над 8000 седящи места, отлична видимост и уникална за България сценична концепция ще предложи на публиката преживяване, достойно за най-големите европейски музикални събития. Креативен директор е Марвин Дайтман, който тази година работи като режисьор на юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия“ във Виена, Австрия“, казват организаторите.

Началото на спектакъла е в 20 ч.