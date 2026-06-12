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Тейлър Суифт стана най-младата жена, приета в Залата на славата на авторите на песни

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Тейлър Суифт на церемонията, преди да бъде приета в Залата на славата на авторите на песни СНИМКА: РОЙТЕРС

Американската поппевица Тейлър Суифт стана най-младата жена, приета в Залата на славата на авторите на песни, съобщи Асошиейтед прес.

На церемония в Ню Йорк 36-годишната изпълнителка прие отличието и благодари на семейството си за подкрепата в началото на кариерата си. В емоционална реч тя припомни как родителите ѝ са променили живота си, за да ѝ помогнат да преследва мечтата си да се занимава с музика, предаде БТА.

Суифт насърчи младите автори на песни да следват страстта си и да останат верни на това, което обичат да правят.

По време на церемонията режисьорът Стивън Спилбърг отдаде почит на творчеството на певицата, като подчерта силното емоционално въздействие на нейните текстове. Бяха изпълнени и версии на нейни песни от други артисти.

Сред новите членове на Залата на славата тази година са още Аланис Морисет, Кени Логинс, както и съоснователите на групата KISS - Джийн Симънс и Пол Стенли. Отличен беше и продуцентът и автор на песни Трики Стюарт, създал хитове като Umbrella и Single Ladies.

Основаната през 1969 г. Зала на славата на авторите на песни приема творци с поне 20 години принос към музикалната индустрия, уточнява Асошиейтед прес.

Тейлър Суифт на церемонията, преди да бъде приета в Залата на славата на авторите на песни СНИМКА: РОЙТЕРС

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