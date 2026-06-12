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Ариана Гранде поиска Белият дом да спре да ползва музиката й за политически цели

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Ариана Гранде като Глинда във филма "Злосторница" Снимка: X/@PopCrave

Американската певица Ариана Гранде призова администрацията на президента Доналд Тръмп да спре да използва нейна музика за популяризиране на правителствени политики, предаде Ройтерс.

Повод за реакцията на изпълнителката стана видеоклип, публикуван в профила на Белия дом в ТикТок, посветен на мерките срещу незаконната имиграция. В клипа, показващ арести и задържания, звучи песента на Гранде Bye от 2024 г., съобщи БТА.

„Моля, никога не използвайте музиката ми във връзка с тази варварска, нечовешка и отвратителна безсмислица“, написа певицата в коментар под видеото. Източник, близък до нея, заяви, че екипът ѝ работи за премахването на песента от публикацията.

В отговор говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън защити политиката на администрацията и заяви, че „действително варварски, нечовешки и отвратителни“ са престъпленията, извършвани от нелегални имигранти.

Гранде и преди е критикувала администрацията на Тръмп по въпроси, свързани с имиграцията. Междувременно Белият дом често използва популярни музикални произведения във видеоклипове в социалните мрежи, представящи политиките на президента, припомня Ройтерс.

Ариана Гранде като Глинда във филма "Злосторница" Снимка: X/@PopCrave

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