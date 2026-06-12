Ариана Гранде поиска Белият дом да спре да ползва музиката й за политически цели

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Американската певица Ариана Гранде призова администрацията на президента Доналд Тръмп да спре да използва нейна музика за популяризиране на правителствени политики, предаде Ройтерс.

Повод за реакцията на изпълнителката стана видеоклип, публикуван в профила на Белия дом в ТикТок, посветен на мерките срещу незаконната имиграция. В клипа, показващ арести и задържания, звучи песента на Гранде Bye от 2024 г., съобщи БТА.

„Моля, никога не използвайте музиката ми във връзка с тази варварска, нечовешка и отвратителна безсмислица“, написа певицата в коментар под видеото. Източник, близък до нея, заяви, че екипът ѝ работи за премахването на песента от публикацията.

В отговор говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън защити политиката на администрацията и заяви, че „действително варварски, нечовешки и отвратителни“ са престъпленията, извършвани от нелегални имигранти.

Гранде и преди е критикувала администрацията на Тръмп по въпроси, свързани с имиграцията. Междувременно Белият дом често използва популярни музикални произведения във видеоклипове в социалните мрежи, представящи политиките на президента, припомня Ройтерс.