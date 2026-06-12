Защо мразим успелите хора? Отговорът е неприятен

Победата на Дара на Евровизия отново отвори една стара българска тема – защо толкова често посрещаме успеха с подозрение, критика и хейт.

В разговора си в подкаста „Неперфектните с Мила“ психологът Милена Хаджииванова дава отговор, който вероятно няма да се хареса на много хора.

„Ако ти чувстваш себе си с комплекс за малоценност, ти го пренасяш към другите“, казва тя.

Според нея голяма част от негативните реакции към успелите хора не идват от реалните им недостатъци, а от нашите собствени несигурности. Колкото по-видим е нечий успех, толкова повече той активира сравненията в околните.

Разговорът тръгва от Дара, но бързо стига до нещо много по-голямо – народопсихологията ни. Хаджииванова твърди, че българите все още трудно приемаме успеха като нещо нормално. По-лесно съчувстваме на жертвата, отколкото да се зарадваме на победителя. А когато някой успее, първият импулс често е да потърсим дефекта.

Любопитното е, че според нея именно Дара е пример за обратното. Не защото е перфектна, а защото изглежда в хармония със себе си.

„Най-успешните артисти знаят кои са и това показват на света“, казва Милена.

Оттук разговорът стига до още една важна тема – контрола. Според нея големият пробив идва тогава, когато човек се научи да го пуска. Коментарът ѝ за признанието на Дара, че за първи път е позволила на друг екип да я води, е особено интересен: „Това е сигнал, че сменя мащаба.“

Ако искате да чуете един много различен разговор за успеха, хейта, самочувствието и цената на амбицията, този епизод на „Неперфектните с Мила“ си заслужава времето.