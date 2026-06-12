Лили Иванова пуска ранни записвания за билети за свои концерти догодина

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Лили Иванова пуска специален сайт за ранни записвания за информация и билети за свои концерти за догодина, съобщи примата на своята фейсбук страница. През 2027 г. тя ще прави концерти само в четири големи града на страната - София, Пловдив, Варна и Бургас.

Регистриралите се в сайта ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.

Тазгодишното турне на звездата продължава с концерт на 1 юли в Добрич и в следните градове:

2 юли - Русе

10 юли - Горна Оряховица

11 юли - Варна

12 юли – Бургас

2 септември - София

7 септември - Пловдив

10 септември - Плевен

22 октомври - Шумен

16 ноември - Хасково

18 ноември – Пазарджик

23 ноември - Ямбол

На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, пише в профила във фейсбук.

Тази вечер Лили Иванова ще участва в сборния концерт, посветен на годишнината на БГ Радио пред "Св. Ал. Невски".