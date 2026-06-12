Лили Иванова пуска ранни записвания за билети за свои концерти догодина

Лили Иванова пуска специален сайт за ранни записвания за информация и билети за свои концерти за догодина, съобщи примата на своята фейсбук страница. През 2027 г. тя ще прави концерти само в четири големи града на страната - София, Пловдив, Варна и Бургас.
Регистриралите се в сайта ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.
Тазгодишното турне на звездата продължава с концерт на 1 юли в Добрич и в следните градове:
2 юли - Русе
10 юли - Горна Оряховица
11 юли - Варна
12 юли – Бургас
2 септември - София
7 септември - Пловдив
10 септември - Плевен
22 октомври - Шумен
16 ноември - Хасково
18 ноември – Пазарджик
23 ноември - Ямбол
На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, пише в профила във фейсбук.
Тази вечер Лили Иванова ще участва в сборния концерт, посветен на годишнината на БГ Радио пред "Св. Ал. Невски".