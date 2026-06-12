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Пламен Карталов пред Opera wire: Вагнеровият фестивал има специална енергия на ново откритие

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Акад. Пламен Карталов

Летният Вагнеров фестивал в Софийската опера и балет има специална енергия – чувство за откритие както за артистите, така и за публиката. Това казва директорът на операта акад. Пламен Карталов в интервю за престижното издание Opera wire, направено в дните на фестивала от Дженифър Пайрън.

В интервюто постановчикът на всички вагнерови продукции у нас – Пламен Карталов, разказва подробно кое е формирало у него интереса към музиката на немския гений и как постепенно се е стигнало до създаването на постановки, които досега обхващат всички значими произведения на композитора с изключение само на „Нюрнбергските майстори-певци", което вероятно ще се представи идната година.

Виж пълния текст на интрвюто тук

Акад. Пламен Карталов

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