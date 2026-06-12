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Драматичният театър в Търговище посреща в трупата си двама нови актьори от класа на проф. Здравко Митков

Ваньо Стоилов

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Лаура Апостолова Снимка: Драматичен театър - Търговище

Двама млади актьори, абсолвенти на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", се присъединяват към състава на Драматичния театър в Търговище. Пловдивчанката Лаура Апостолова и бургазлията Михаил Трендафилов влизат в трупата веднага след дипломирането си в класа по актьорство за драматичен театър на проф. Здравко Митков, съобщиха от театъра.

Младите творци стъпват на професионалната сцена със солидна практическа подготовка от десетки роли в Учебния театър, както и с натрупан опит в различни театрални и кино проекти, сред които и участия в селекции на утвърдени режисьори като Теодор Ушев. Освен актьорския си талант, те носят в трупата и допълнителни творчески умения – Лаура е с профилирано образование по пантомима, а Михаил е дипломиран тромпетист.

"Привличането на млади колеги веднага след театралната академия е дългосрочна политика и утвърдена традиция за Драматичния театър в Търговище. Лаура и Михаил идват с огромна творческа мотивация. В разговорите ни те изразиха категорично желание да се включат максимално активно в репертоара на театъра и да натрупат сериозен професионален опит на наша сцена", сподели директорът на институцията Надя Асенова.

Апостолова и Трендафилов вече участват в творческия процес и репетират за първото заглавие от есенния афиш. Те са част от актьорския състав на пиеса от македонската авторка Биляна Крайчевска под режисурата на София Ристевска.

Лаура Апостолова Снимка: Драматичен театър - Търговище
Михаил Трендафилов Снимка: Драматичен театър - Търговище
Лаура Апостолова Снимка: Драматичен театър - Търговище
Михаил Трендафилов Снимка: Драматичен театър - Търговище
Лаура Апостолова Снимка: Драматичен театър - Търговище
Михаил Трендафилов Снимка: Драматичен театър - Търговище

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