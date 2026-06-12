На 10 юни Роби представи новия си албум „Следа“ в лична, откровена и специална среща с публиката — с премиерно слушане на песните, разкази от първо лице и силен live сет.

Феновете се събраха на открито в сърцето на София, за да бъдат сред първите слушатели на албума, който към момента е наличен само на CD. Дигиталната премиера на „Следа“ във всички музикални платформи ще бъде на 18 юни, а физическите копия вече са налични на robi-music.com.

Събитието беше много повече от стандартно представяне на нов албум. Роби превърна вечерта в съкровено преживяване, в което разказа от първо лице историите зад песните, моментите, хората и емоциите, оставили следа в създаването му.

Вечерта започна с няколко изпълнения с пианиста Николай Христов, а след това премина в pre-listening частта — първото слушане на „Следа“. Албумът включва 12 песни, в които поп и етно звученето се преплитат с интимни, романтични и силно въздействащи балади. Сред вече познатите заглавия са категоричният хит „Рано призори“ и новата „Пламенна жена“, която бързо набира скорост сред слушателите.

На събитието присъстваше и съпругата му Пламена Николова — част от live бенда на Роби и негово вдъхновение, както самият той я описа от сцената. Този път по изключение тя не беше на ударните, а сред гостите, за да преживее премиерата на „Следа“ от другата страна на сцената.

Творците и музикантите, участвали в създаването на „Следа“, също бяха част от вечерта. Някои от тях излязоха на сцената по време на pre-listening частта, когато дойде ред на песните, в чието създаване са участвали. Така присъстващите усетиха и процеса зад албума — от songwriting camp-а в началото на годината до приятелството и доверието между хората, които стоят зад песните.

След като „Следа“ прозвуча за първи път, вечерта продължи със силен live сет, в който Роби изпълни някои от най-обичаните си песни. Към него на сцената се присъединиха Молец за „Никъде“, Dara Ekimova за „Ако се обадиш“, Графа за „Всеки от нас“ и Тино за „Налей“, с която дойде и големият финал на вечерта.

Емоцията не приключи с последната песен. Голяма част от феновете останаха на място — с копията на албума в ръце, в очакване на снимка, автограф и личен разговор. Роби отдели време на всеки един от тях повече от час след края на събитието.

Това лято Роби тръгва на национално турне, което ще го срещне с почитателите му във Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. Показателен за интереса към него е фактът, че концертът му в Зала 1 на НДК на 13 октомври е разпродаден, а заради бързо изчерпаните билети в лятно кино „Орфей“ в Пловдив събитието се мести на по-голяма локация — Летен театър „Бунарджика“.