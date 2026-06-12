Едни от най-слушаните радиостанции в България, Radio FRESH!, Radio FM+, Z-Rock, Melody, КласикА следват ритъма на своята аудитория и стават още по-достъпни за онлайн слушане чрез новата платформа Fresh Play, безплатно в App Store и Google Play.

Приложението е разработено според принципите на бързата навигация, с интуитивен потребителски интерфейс, който улеснява използването на основните му функции. То е израз на специално внимание към хората, които искат да слушат тези радиостанции в автомобилите си чрез Android Auto и Apple Carplay и е допълнително оптимизирано в тази посока.

Новото попълнение в портфолиото на групата е Dolce Vita, радио със златна музикална селекция и носталгия по миналото, която може да се слуша само онлайн! Радио с поглед към най-красивата музика от 60-те до днес, която свързва с най-хубавите моменти от живота на поколенията, които са израстнали с Елвис Престли, Том Джоунс, Род Стюард, но също така Елла Фитцджералд, Шер, Франк Синатра, Лайанъл Ричи и много други гениални певци и групи.

Радиотото може да се слуша навсякъде в България и по света чрез безплатното приложение Fresh Play. В ефира звучат също френски и италиански хитове, които рядко може да се чуят в друг радиоефир. Dolce Vita напомня, че „Животът е сладък“.

По-младежката и динамична аудитория несъмнено ще посегне към иконката на Radio FRESH, радиото на модерните хора и най-добрата национална радиоверига за хитова музика.

Fresh излъчва специална селекция от актуални музикални хитове, а водещите зареждат аудиторията със свежо настроение и приятелски подход.

Шоуто на Блондинките ( 07-10ч.), Шоуто на Тео (10-14ч), Абсолютно Fresh с DIA (14-18ч.), Power Request с Петко (18-20ч.)

Любимата радио дестинация, която вече над 30г пуска „Винаги най-добрата музика“ е Radio FM+ Истински музикален празник в ефир , в компанията на емблематични водещи: Тони Георгиев ( 07-10ч.), Евелина Павлова (10-14ч), Калин Кирилов (14-18ч.), Калина Стефанова (18-20ч.) Radio FM+ е първият бранд, наложил визията за модерно и професионално радио звучене в България, марка поставила основите на частния радио бизнес у нас през 1992г. FM+ е име-легенда, с много награди, доказващи силата и имиджа на медията, школа за качествени и интелигентни радиоводещи.В ефира на FM+ звучи стилна селекция от музика от 90-те години до днес.

Почитателите на рок и метъл емоциите имат шанс да бъдат цял ден със Z-Rock и онлайн.

Не само радио, а усещане за общност, обединена от рока. Музикална територия, населявана само от рок легенди, било в плейлиста или наживо с ефирни интервюта. Вече над 20 години в ефира на радиото звучат гласовете на любимите водещи: Георги Згуров-Гурко(07-10ч.) Елена Розберг (10-12ч), Звезди Керемдичиев(вторник, 18-20ч.) и Стоян Цонев (среяда, 21-23ч.) 2026г стартира с нов глас в следобедния блок на радиото- Тома Здравков. Той е познат и обичан български рок музикант с характерен глас и артистичност, изпълнител, който идеално се вписва в култовия екип на Z-Rock със следобното си рок шоу „Високо напрежение“ (14-18ч.)

В приложението има специална дестинация за ценителите на класическата музика.

Радио Класик А - Най добрата класика. Екипът на новото радио КласикА е същият, който създаде радио „Класик ФМ“ през 1994г., първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България.

Освен на честота 90 MHz. в София, КласикА радва слушателите в която и да е точка на България или света, чрез приложението Fresh Play!

Интерфейсът на Fresh Play е интуитивен и удобен за ежедневна общуване с музиката във всичките и измерения.