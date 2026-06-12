Певицата Дъфи се завръща на сцената, 16 години след като преживя отвличане и изнасилване

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Уелската певица Дъфи направи първата си публична поява от повече от десетилетие, с което даде ясен знак, че е готова да се завърне към музикалната сцена след години на пълно уединение.

41-годишната изпълнителка се оттегли от обществения живот през 2010 г. след травматично преживяване, включващо отвличане, упояване и изнасилване – история, която разкри публично едва през 2020 г.

Тази седмица Дъфи беше заснета в кафене в град Пулхели, Уелс, където позира за снимка със служителите, пише "Дейли мейл". Собствениците на заведението публикуваха кадъра в социалните мрежи с послание:

„Местната звезда Ейми Дъфи ни посети тази сутрин. Винаги е приятно да виждаме местни таланти да подкрепят местния бизнес."

На снимката певицата изглежда усмихната и в добро настроение, със запазената си руса коса.

Дъфи се превърна в световна сензация през 2008 г. с хита „Mercy" и албума „Rockferry", които ѝ донесоха три награди BRIT, награда „Грами" и престижното отличие Ivor Novello.

След втория си албум тя изчезна напълно от публичното пространство, без да дава обяснения. В продължение на години фенове и музикални среди се питаха какво се е случило с нея.

През 2020 г. певицата публикува емоционално есе, озаглавено „The 5th House", в което разкри шокиращата причина за своето изчезване.

По думите ѝ, по време на празнуването на 26-ия си рожден ден през 2010 г. тя е била упоена в ресторант. След това е отведена в чужбина, където е изнасилена, а впоследствие държана против волята си в продължение на седмици.

Дъфи признава, че след преживяното е изпаднала в тежка депресия и е имала мисли за самоубийство. Дълго време не е разказвала на никого за случилото се, а по-късно е потърсила помощ от терапевт, който ѝ е помогнал да се справи с травмата.

Тя обяснява, че първоначално не е подала сигнал в полицията от страх за живота си, но впоследствие е разговаряла с органите на реда по случая.

Сега, 16 години след преживяното, певицата е готова да отвори нова глава в живота си.

Миналия месец Дъфи обяви чрез Instagram, че ще изнесе интимен концерт в Лондон на 5 юли, по време на който ще представи нова музика. Това ще бъде първото ѝ публично изпълнение след внезапното изчезване от сцената през 2010 г.

Освен това беше съобщено, че се подготвя документален филм за живота ѝ, който ще бъде излъчен по Disney+.

Според платформата продукцията ще предложи безпрецедентен достъп до самата изпълнителка, както и архивни материали и интервюта с нейни близки, приятели и колеги от музикалната индустрия.

Документалният филм ще проследи пътя на Дъфи – от детството ѝ в Уелс, през стремителния възход към световната слава, до оттеглянето ѝ от обществения живот след тежката лична трагедия.

Още през миналата година се появиха информации, че певицата работи върху нов материал. Наскоро тя публикува черно-бяла снимка от звукозаписно студио с посланието:

„Само да можех да намеря точните думи, за да опиша колко много ми липсвахте. Работя по това да се върна при вас."

Според медийни публикации Дъфи отново работи с продуцента на дебютния си албум Бърнард Бътлър. Предстоящият концерт подсказва, че новите песни вече са готови и част от феновете ще имат възможност да ги чуят за първи път още следващия месец.

„Правя малък таен концерт в Лондон на 5 юли и ще се радвам някои от вас да присъстват. Местата са ограничени, но нямам търпение да изпея новите си песни", сподели изпълнителката.

След години на мълчание и изолация, една от най-ярките поп звезди на своето поколение изглежда е готова отново да застане пред публиката и да продължи музикалния си път.