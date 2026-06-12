Певицата Дъфи се завръща на сцената, 16 години след като преживя отвличане и изнасилване

Уелската певица Дъфи направи първата си публична поява от повече от десетилетие, с което даде ясен знак, че е готова да се завърне към музикалната сцена след години на пълно уединение.
41-годишната изпълнителка се оттегли от обществения живот през 2010 г. след травматично преживяване, включващо отвличане, упояване и изнасилване – история, която разкри публично едва през 2020 г.
Тази седмица Дъфи беше заснета в кафене в град Пулхели, Уелс, където позира за снимка със служителите, пише "Дейли мейл". Собствениците на заведението публикуваха кадъра в социалните мрежи с послание:
„Местната звезда Ейми Дъфи ни посети тази сутрин. Винаги е приятно да виждаме местни таланти да подкрепят местния бизнес."
На снимката певицата изглежда усмихната и в добро настроение, със запазената си руса коса.
Дъфи се превърна в световна сензация през 2008 г. с хита „Mercy" и албума „Rockferry", които ѝ донесоха три награди BRIT, награда „Грами" и престижното отличие Ivor Novello.
След втория си албум тя изчезна напълно от публичното пространство, без да дава обяснения. В продължение на години фенове и музикални среди се питаха какво се е случило с нея.
През 2020 г. певицата публикува емоционално есе, озаглавено „The 5th House", в което разкри шокиращата причина за своето изчезване.
По думите ѝ, по време на празнуването на 26-ия си рожден ден през 2010 г. тя е била упоена в ресторант. След това е отведена в чужбина, където е изнасилена, а впоследствие държана против волята си в продължение на седмици.
Дъфи признава, че след преживяното е изпаднала в тежка депресия и е имала мисли за самоубийство. Дълго време не е разказвала на никого за случилото се, а по-късно е потърсила помощ от терапевт, който ѝ е помогнал да се справи с травмата.
Тя обяснява, че първоначално не е подала сигнал в полицията от страх за живота си, но впоследствие е разговаряла с органите на реда по случая.
Сега, 16 години след преживяното, певицата е готова да отвори нова глава в живота си.
Миналия месец Дъфи обяви чрез Instagram, че ще изнесе интимен концерт в Лондон на 5 юли, по време на който ще представи нова музика. Това ще бъде първото ѝ публично изпълнение след внезапното изчезване от сцената през 2010 г.
Освен това беше съобщено, че се подготвя документален филм за живота ѝ, който ще бъде излъчен по Disney+.
Според платформата продукцията ще предложи безпрецедентен достъп до самата изпълнителка, както и архивни материали и интервюта с нейни близки, приятели и колеги от музикалната индустрия.
Документалният филм ще проследи пътя на Дъфи – от детството ѝ в Уелс, през стремителния възход към световната слава, до оттеглянето ѝ от обществения живот след тежката лична трагедия.
Още през миналата година се появиха информации, че певицата работи върху нов материал. Наскоро тя публикува черно-бяла снимка от звукозаписно студио с посланието:
„Само да можех да намеря точните думи, за да опиша колко много ми липсвахте. Работя по това да се върна при вас."
Според медийни публикации Дъфи отново работи с продуцента на дебютния си албум Бърнард Бътлър. Предстоящият концерт подсказва, че новите песни вече са готови и част от феновете ще имат възможност да ги чуят за първи път още следващия месец.
„Правя малък таен концерт в Лондон на 5 юли и ще се радвам някои от вас да присъстват. Местата са ограничени, но нямам търпение да изпея новите си песни", сподели изпълнителката.
След години на мълчание и изолация, една от най-ярките поп звезди на своето поколение изглежда е готова отново да застане пред публиката и да продължи музикалния си път.