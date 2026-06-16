Котката на Лагерфелд не може да получи от милионите му, налага ѝ се да работи

Шупет обаче продължава да живее в лукс, има апартамент в Париж и икономка

Тя има луксозен апартамент в Париж, личен готвач, иконом, пътува с частен самолет и участва в мащабни рекламни кампании. Макар да звучи като представяне на топмодел, всъщност става въпрос за котка, която обаче е също толкова влиятелна фигура в световната мода. Шупет е ценен спътник в последните години от живота на немския моден дизайнер Карл Лагерфелд. Той е толкова привързан към животното, че приживе го превръща в своя муза, а когато разбира, че умира от рак, го включва в завещанието си.

Твърди се, че Шупет е трябвало да наследи от него апартамент в Париж и 1,5 млн. евро, с които да продължи да живее луксозно. Но седем години след неговата смърт завещанието му продължава да се оспорва и на обявената за най-богата котка в света ѝ се налага да работи от време на време. Тя се снима в реклами и печели пари от активност в социалните мрежи.

За нея се грижи Франсоаз Какот, бившата икономка на дизайнера, но има и цял екип, който движи професионалните ѝ ангажименти. Сред тях е Лукас Берюлие, собственик на мениджърска агенция за животни инфлуенсъри. Той признава, че по-голямата част от работата му всъщност е да отказва ангажименти, тъй като всички търговски договори за Шупет стриктно се проверяват дали отговарят на творческото наследство на Лагерфелд.

“Тя работи само за

марки, които не проявяват

жестокост към животни

Ако брандът използва естествена кожа, веднага отказваме”, разкрива Берюлие. Също така, ако Шупет не желае да участва в някои снимки, не бива насилвана да го прави. Обикновено е фотографирана за максимум два часа, като това се случва в позната за нея обстановка. Шумът е забранен и допълнителните снимки за спомен - също. Понякога се използват и дубльори, за да се гарантира нейното благополучие.

Берюлие не разкрива колко е хонорарът на най-богатата котка, но отхвърля твърденията, че печели милиони. Те се появиха още докато Лагерфелд беше жив. Дизайнерът обяви, че само през 2014 г. Шупет е получила над 3 млн. евро от реклами на автомобили и козметика. “Тя има собствено богатство от проектите, в които участва. Тя е богато момиче”, казва Лагерфелд. Приживе той издава и два албума с нейни снимки, които лично е правил. Те са израз на голямата му любов към котката.

“Никога не съм мислил, че мога да се влюбя така в животно. Тя е център на света за мен. Вечеря и обядва с мен на масата в собствени чинии. Никога не докосва храната ми и никога не би яла от пода. Ако я виждахте, щяхте да разберете. Тя е нещо като Грета Гарбо”, споделя дизайнерът. Той не се е женил и не е имал собствени или осиновени деца. Дори за любовта на живота си Жак дьо Баше не се решава да предприеме подобно обвързващо действие. Двамата са заедно в продължение на 18 г., като връзката им е била платонична и отворена. В един момент даже Лагерфелд е трябвало да го дели с друг известен дизайнер - Ив Сен Лоран. “Обожавам това момче, но нямам никакво физическо привличане към него”, казва веднъж дългогодишният творчески директор на “Шанел” за Жак дьо Баше. Той не го изоставя дори след като се разболява от СПИН, макар по това време болестта да се смята за изключително заразна и опасна. Лагерфелд го посещава всеки ден в болницата. Даже остава да нощува на кушетка в болничната стая, за да бъде повече време с Жак дьо Баше в последните дни от живота му през 1989 г.

Смъртта му отваря голяма празнота в живота на дизайнера, която едва любимата му котка успява да запълни. Шупет се появява в дома му преди Коледа през 2011 г. Тя е домашен любимец на младия модел Батист Джабикони, който го моли да я погледа, докато пътува за празниците при семейството си в Марсилия. Когато вижда малката космата топчица, Лагерфелд е като хипнотизиран. Съзерцава с часове поведението на 4-месечното коте. По-късно ще нарече случилото се “любов от пръв поглед”.

Батист се връща и иска да си вземе котето, но Лагерфелд изпада в депресия и го умолява да не го прави. Дизайнерът е толкова настоятелен, че Шупет остава при него завинаги.

В интервюта започва да я представя като важна част от живота си. Разказва как преминават дните ѝ. Публикува щедро аранжирани нейни снимки в парижкия си дом, включващи десетки рози и пълна с пяна вана.

“Тя е като издържана жена

Има две лични камериерки, които водят денонощно дневник за живота ѝ. Пишат в него какво е яла и как се е държала”, споделя Лагерфелд. Когато разбира, че е болен от рак, решава да подсигури бъдещето на Шупет. Избира най-доверената си икономка и я моли да стане неин настойник. Прехвърля ѝ апартамента, в който най-дълго са живели с котката, и определя сума в завещанието си, което двете да получат. В последните дни на дизайнера Франсоаз Какот тайно вкарва Шупет в болничната му стая. Веднъж обаче секретната ѝ мисия е разкрита, защото котката избягва. За щастие, е открита в една от баните на болницата.

“Имам само една голяма любов - котката ми Шупет. За съжаление, все още няма бракове между хора и животни”, казва Лагерфелд, преди да умре на 85-годишна възраст.

Седем години след неговата смърт Какот разкрива, че с Шупет не са получили и цент от наследството му и правят каквото могат, за да продължат да живеят по начина, по който дизайнерът е пожелал.

Спорът е за над 200 млн. евро

Завещанието на Карл Лагерфелд все още не е изпълнено, тъй като продължават да се появяват редица юридически пречки. Първо имаше трудности за съобразяване с френското законодателство, което не разрешава извършването на банкови преводи към животно. След това се стигна до спор с данъчните власти във Франция, които претендират за близо 40 млн. евро данъци въху имуществото на дизайнера.

Макар състоянието му да не е огласявано публично, се смята, че той е оставил на котката си и седем близки хора около 200 млн. евро. Сред тях освен грижещата се за Шупет икономка са негов асистент и кръщелник. Не са включени роднини, тъй като сестрите му са починали преди него.

В началото на годината обаче племенниците на дизайнера са били уведомени от изпълнителя на завещанието, че неизвестни лица отново го оспорват. Според вестник “Билд” някой се опитва да докаже, че Лагерфелд не е бил дееспособен да взема решения, когато го е подписал. Ако това бъде доказано в съда, завещанието може да бъде обявено за невалидно. Тогава имуществото му ще бъде разпределено между неговите племенници и племеннички, с които той почти не е контактувал.