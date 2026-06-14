Матилда Финци на 9 илюстрира Шекспир, без това да е стратегия на бащата Ицко и майката Лиза

Момиченцето откри две самостоятелни изложби за една седмица

В рода Финци всички са артисти. Ще тръгне ли по техния път и 6-годишната Матилда на Ицко и Лиза? - съвсем реторично задава този въпрос в статията си в “24 часа” през 2023 г. колегата Пенчо Ковачев. Три години по-късно малката Матилда все по-уверено върви по стъпките на изкуството, като за крехката си възраст вече има три самостоятелни изложби.

Може би и няма как да е другояче, защото се ражда в артистичното семейство на актьора Ицхак Финци, когото всички наричат Ицко, и режисьора и сценарист Лиза Боева.

Само за седмица Матилда подреди две експозиции със свои рисунки. В Деня на детето - 1 юни, с нейни картини бе открита първата общинска галерия за детско творчество “Артеанци”. А три дни по-късно, на 4 юни, тя показа и герои по Шекспирови пиеси в Галерия 88 “Камен Попов”. Изложбата ѝ си “партнираше” с представянето на книгата на майка ѝ Лиза Боева - “Проектът “Уилям Шекспир”. И двете експозиции могат да бъдат разгледани до 30 юни.

“Това не е някаква родителска стратегия. Просто така се случи”, разказва пред “24 часа” актьорът Ицко Финци. Двамата с Лиза се обръщат към собствениците на Галерия 88 - Юлита Попова и Жос Селис, с предложение при тях да представят книгата, която разнищва коя е личността зад името Уилям Шекспир. Но и да покажат няколко рисунки на Матилда, направени по Шекспирови творби.

Юлита и Жос обаче много добре знаят колко хубаво твори деветгодишното момиченце, тъй като именно в тяхната галерия е нейната първа изложба, която беше показана миналата година. Рисунките тогава са подбрани от последните няколко години и затова се казва “4-5-6-7” заради различната възраст, на която е била Матилда, когато ги създава. Малката Матилда не обича да я снимат. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Сега майка ѝ Лиза подбира около трийсетина рисунки, изцяло създадени по Шекспирови пиеси. Необичайно е дете на такава крехка възраст да рисува герои и цели сцени по творчеството на един от най-великите автори в света. Но някак естествено звучи да прояви интерес, след като майка ѝ посвещава години на изследване на истинското авторство зад пиесите на Уилям Шекспир. Лиза Боева защитава тезата, че зад това име стои Роджър Манърс, пети граф Рътланд.

Затова и представянето на мащабния академичен и творчески труд се превръща в двоен празник за семейството - премиера на книгата и изложба.

Междувременно обаче с родителите се свързва и художничката Мария Ландова, която предлага с непоказвани досега рисунки на Матилда да се открие детската галерия “Артеанци”. Затова малката художничка има цели две изложби само за няколко дни.

Деветгодишната Матилда рисува непрекъснато. Най-често, докато около нея звучи приказка, по листа оживяват герои, чудновати създания, къщи и цели светове, родени сякаш в движение - с бързи линии и неудържимо въображение. За момиченцето рисуването не е просто картина, а разказ, начин да улови мисъл, настроение или приключение.

Вкъщи тя обича да майстори нещо с мъниста, пластилин, глина, станиол ... Създава човечета, къщи, цели замъци. Като всяко дете обича да играе и с връстниците си.

“Ние не се намесваме по никакъв начин, на никакъв етап. Ако тя реши нещо да ни покаже или прочете, тогава. Понякога рисува много бързо, сякаш да успее да съхрани някаква странна мисъл. Или пък крайно динамично развиваща се история, която трябва да се предаде със същата експресия. Така си представям, че е. Защото понякога създава рисунки много бавно, с множество детайли – тогава и самата история е някак спокойна, без драматизъм”, разказва Ицко Финци.

Интересното е, че

Матилда рисува върху каквото ѝ е подръка –

салфетка, пясък, кутия от локум дори

Родителите ѝ грижливо събират всичките ѝ рисунки в големи папки, надписани по месеци и години.

Историите ѝ оживяват на листа най-често с черен химикал или тънкописец. Според майка ѝ тя рядко използва цвят, защото бърза да предаде разказа, емоцията, а ако го оцвети, това може да я забави или да я разсее от историята.

Впрочем, ако нещо ѝ е интересно, тя обича да си фантазира какво и как се случва с героите. Така например рисува сцената с бала в дома на Капулети. Там Ромео носи маската на Шекспир, а тъй като Жулиета трябва да танцува на бала с така омразния ѝ граф Парис - Матилда ѝ “слага” маска на крокодил.

При откриването на изложбата на 4 юни музикантът Росен Захариев - Роко, разказва на семейството, че много се е смял на тромпетите, които Матилда рисува. В три части тя представя женихите, които идват при Порция от пиесата “Венецианският търговец”. Всеки един от тях е въведен официално от тромпетисти – така си е измислила малката художничка. Но е решила тромпетите да бъдат с по много вентили, а не с по три, както е стандартно. Затова и музикантът Роко обърнал внимание колко много и изключително високи ги е нарисувала Матилда.

Но най-често тя сама си измисля разкази, персонажи, колизии. Според родителите ѝ наблюдава онова, което я заобикаля, а после го пренася и на листа. Всичките служебни тефтери на майка ѝ се оказват подходящо платно за творбите ѝ. “Чакали сме някъде и тя е взела каквото има – моя тефтер, някаква химикалка… Но ако е у дома, най-много обича да слуша история и да си рисува. Или Ицко ѝ чете, или слуша аудиоистория”, разказва Лиза. Матилда рисува непрекъснато. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Баща и дъщеря много харесват Астрид Линдгрен и затова Матилда с голям интерес слуша няколко пъти “Роня, дъщерята на разбойника”, както и “Ние, децата от Шумотевица”. Една от първите книжки, които Ицко Финци ѝ чете, е “Емил от Льонеберя”, която ѝ остава любима и до днес.

“Много е лошо, когато Ицко чете на глас, защото тогава всички у дома слушаме”, казва обаче Лиза. Причината е, че тя не може да се съсредоточи да работи, нищо, че познава историята на книгата. “Започне ли Ицко да чете, унасям се да слушам. Той си

преправя гласа, изиграва

всеки персонаж,

когато е смешно, става истински весело, когато е драматично – истински тъжно. Ицко е сякаш на сцена, така вълнуващо се оказва за нас неговото четене. И аз нищо не правя: просто оставам като замръзнала и слушам”, казва майката.

Но пък Матилда тогава не спира да си рисува. Докато баща ѝ чете, тя успява да измисля нови и нови истории и герои. И в същото време го слуша внимателно - смее се на шегите му и реагира на съответните ситуации. Понякога момиченцето слуша и аудиоистории. Обича разкази и романи - “Кентървилското привидение” на Оскар Уайлд, историите на О.Хенри и на Жул Верн например. Някои книги първо чете, а после слуша. Но важен за нея е четецът, затова не възприема лесно всички гласове. Ако майка ѝ иска да купи запис, Матилда първо иска да чуе гласа и маниера на четене и да го одобри.

Миналата година малката художничка издаде книжка с илюстрации. Тя показа съвсем измислени човечета, които нарича “хонк”. Странното име идва от това, че нослетата им приличат на прахосмукачка, а когато тя бучи, издава звука “ххоооннк”. Картините ѝ с тези герои бяха представени по време на моноспектакъла на баща ѝ “Кой като мен?”, изигран само веднъж на сцената на театър “Азарян”.

Пред “24 часа” обаче Матилда уточни, че първоначално е рисувала Топи - това са “триъгълни човечета, червени. Най-много истории имаше с тях, понеже се рисуват много бързо. Има истории с един смешен човек, той живее с рибка, мишка, котка и куче в дома си и му се случват весели неща. Вече съм забравила, но преди хонк имаше други човечета”, разказа талантливото момиченце.

Според майка ѝ именно “хонкчетата” присъстват най-често в картините ѝ, защото не са оцветени. А тя обикновено

оцветява, след като

всичко е нарисувано и

разказът е завършен

Щом е измислила героите, остава ѝ само да нарисува различни приключения с тях. Ако персонажите са едноцветни, тогава бързо създава ситуациите. “Стремглаво случващото се действие се рисува стремглаво”, казва Лиза Боева.

Иначе е изрисувала цели истории в черни кожени тефтери с всякакви размери. Любопитното е обаче, че разказът е толкова дълъг, колкото страници има тефтерът. Но не ги оформя като комикс на един разчертан лист, а като поредица, страница след страница.

“За мен е радост, че Матилда твори. Че рисуването ѝ доставя радост. И понеже за нея създаването на този рисуван свят е щастливо време, такова се превръща и за нас. Всичко извън това е второстепенно”, казва Лиза Боева Деветгодишната Матилда създава герои, чудновати създания, къщи и цели светове, родени сякаш в движение - с бързи линии и неудържимо въображение.

Родителите: Удивени какво и как помни, а когато иска да танцува или

свири, не я спират

- Изненадва ли ви понякога Матилда с образи и идеи, които изглеждат необичайно зрели за възрастта ѝ?

Ицко Финци: Изненадва ме това, че понякога рисува неща, които не съм забелязал тя да е видяла. Били сме някъде, слушали или гледали сме нещо, а тя ми е изглеждала разсеяна, с друго се е занимавала. А после от рисунката разбирам колко всъщност детайли е видяла, как е уловила някакво настроение, някаква невидима нишка. Това силно ме изненадва.

Лиза Боева: Аз съм удивена от това какво и как помни. Нейната баба (моята майка) почина преди четири години, а Матилда има ясни спомени – какъв пуловер е носила, каква е била формата на ноктите ѝ, как пръстенът ѝ е бил малко голям и камъкът все е бил килнат на една страна. Разказва ми изведнъж някакъв проведен между тях разговор. Ако не съм била свидетел и не знаех наистина за този разговор, щях да си кажа, че Матилда си въобразява. Но аз помня тези казани думи, наистина е било така.

- Как Матилда възприема, че има изложба - притеснява ли се, вълнува ли се?

Ицко Финци: Променя се отношението ѝ. Миналата година на откриването в Галерия 88 не бяхме сигурни до последния момент дали ще поиска да дойде. Юлита и Жос имат чудесно голямо куче и Матилда обича да ходи в галерията им и заради него. Ние ѝ бяхме казали, че Лоли (така се казва кучето) няма да е там, когато има гости. Едва когато ѝ казахме, че са се обадили приятели, които ще доведат децата си, Матилда склони да дойде. И се оказаха много деца, голяма игра падна. Благодарен съм на Юлита и Жос, че допуснаха всичко това. Аз после от видеозаписите разбрах каква лудница децата са устроили там – а те ги гледат как лудуват и им се усмихват. Удивителни хора!

Лиза Боева: Тази година Матилда е вече по-голяма. И се вълнува, да. Но не се притеснява, няма и защо. Не е нещо, което трябва да прави пред всички, няма и нужда да говори или нещо подобно. Не обича да я снимат и когато някой реши да ѝ прави фотографии, тя просто се извръща. Та, не – притеснение няма, само радост и вълнение.

- Как си представя с какво ще се занимава след време? Вие подкрепяте ли я да продължи да се занимава с изкуство?

Ицко Финци: Каквото и да реши – нито ще я насочваме, нито ще я възпираме. Както поиска. Матилда сама казва: искам да танцувам, искам (или не искам) да свиря. У дома има много музикални инструменти, тя ту проявява интерес към пианото, ту към цигулката. Това е, що се отнася до творчеството.