Как среща с Анди Флечър от Depeche Mode тласна 17-годишния Николай Събев към успех като N:Mode в Япония и САЩ

Само след броени дни той ще подгрява на концерта на Duran Duran в София

През 2007 година двама млади българи получават възможност, за която повечето почитатели на Depeche Mode могат само да мечтаят - да бъдат част от събитията на основателя на групата Анди Флечър в България и да подгряват легендарния музикант пред родна публика. Близо две десетилетия по-късно Николай Събев - N:Mode и Миро Георгиев - DJ Shunt вече представят собствения си аудио-визуален проект Mode2K на сцени в Ню Йорк, Дрезден, Атина, Букурещ, Белград, Генуа и други градове по света и превръщат една младежка страст в международен творчески проект.

Николай Събев изгражда и впечатляваща международна кариера като музикален продуцент. Чрез авторския си проект Fuzoku той създава връзка с японската електронна сцена, която в крайна сметка го отвежда на турне в Япония, едно от най-запомнящите се преживявания в професионалния му път. Наред с това развива собствен винилов лейбъл, работи с утвърдени имена от българската алтернативна сцена и участва в културни проекти, които свързват музиката със съвременното изкуство.

Зад всички тези начинания стои човек, който никога не е приемал музиката като просто хоби, но и никога не е искал тя да бъде ограничавана от комерсиални очаквания.

Любовта към изкуството присъства в живота му от ранна възраст. Баща му е театралният режисьор Съби Събев, познат на публиката с работата си в Младежкия театър и НАТФИЗ, а майка му е свързана с корпоративния свят. Самият Николай често признава, че именно от родителите си е наследил способността да съчетава артистичния и прагматичния начин на мислене.

Първите му стъпки в музиката започват още в ученическите години. Приятел от Пловдив му предлага да прекарват време в клубовете на баща му и да се учат да работят с музикална техника и озвучаване. За едно момче на 16-17 години това е по-скоро приключение, отколкото професионален план. Постепенно обаче интересът към музиката започва да се превръща в нещо много по-сериозно.

Големият обрат идва през 2007 година. Тогава Анди Флечър пристига в България за серия от DJ участия. По стечение на обстоятелствата журналистът, който трябва да интервюира музиканта в Каварна,

претърпява пътен инцидент

и не успява да стигне навреме. Така неочаквано възможността се пада на едва 17-годишния Николай.

Това, което първоначално изглежда като случайност, се превръща в един от най-важните моменти в живота му. Той се озовава лице в лице с един от музикантите, които най-силно го вдъхновяват. Възрастта му дори се оказва предимство, вместо да се притеснява от срещата, той подхожда с естественото любопитство на млад човек. А след това идва още по-голяма изненада. Николай получава възможност да бъде подгряващ DJ на гостуването на Анди Флечър в София. По същото време и Миро Георгиев се включва в друго от гостуванията на музиканта - в Каварна. Тогава двамата все още не подозират, че години по-късно ще създадат общ проект.

Следват години на обучение, работа и живот в различни държави. Той учи бизнес и мениджмънт в Лондон и Австралия, след което прекарва четири години в Берлин. По-късно завършва магистратура по маркетинг в Единбург.

В Лондон води собствено университетско радиопредаване, участва в организацията на музикални събития и започва да изгражда контакти в електронната сцена. Берлин пък му дава възможност да се потопи в една от най-влиятелните музикални среди в света.

По време на магистратурата си в Единбург Николай избира необичайна тема за дипломната си работа. Вместо да се насочи към традиционен маркетингов казус, той посвещава изследването си на феновете на Depeche Mode. Анализира ролята на носталгията и ретро маркетинга в изграждането на дългогодишна връзка между артист и публика. Проучва фенове, които пътуват до десетки концерти по света и превръщат музиката в част от собствената си идентичност.

После Николай създава авторския електронен проект Fuzoku. Той се ражда преди повече от десетилетие и постепенно привлича вниманието на японския лейбъл Hypnotic Room. Връзката между артиста и японската сцена се задълбочава с всяка следваща година. Излизат нови записи, ремикси и колаборации, а музиката му започва да достига до все по-широка аудитория. След години сътрудничество идва и поканата за турне в Япония. След дълги години работа с хора, които познава основно онлайн, той най-накрая ги среща на живо. Още по-впечатляваща е срещата с публиката. На хиляди километри от България той се оказва сред хора,

които познават творчеството му,

следят развитието на Fuzoku и идват специално за неговите участия. Тогава осъзнава колко далеч може да достигне музиката, когато е създавана с постоянство и искреност.

Николай развива и друго свое начинание - Druzhba Records. Лейбълът е създаден в Берлин и се фокусира върху виниловите издания. В епоха, в която музиката се консумира предимно дигитално, това изглежда необичайно решение. За него обаче именно физическият носител създава по-силна връзка между артиста и слушателя. Всеки тираж е ограничен, а всяко издание е внимателно подбрано. Благодарение на тази философия лейбълът постепенно печели уважението на колекционери и диджеи от различни държави. Изданията достигат до слушатели в Европа, Азия и Северна Америка и често се разпродават още преди официалната си премиера.

През 2022 година светът на Depeche Mode губи Анди Флечър. Новината разтърсва милиони фенове по света, включително Николай и Миро. Двамата решават да организират специално събитие в негова памет. А след това започват да обсъждат идеята за нов формат. Така се ражда Mode2K. Проектът съчетава музика, визуално изкуство, светлинни ефекти и технологии в едно цялостно аудио-визуално преживяване. Николай управлява музикалната част в реално време, докато Миро отговаря за визуалната среда. Няма предварително фиксиран сценарий. Всяко представление се развива според атмосферата и реакцията на публиката.

Стремежът е никога да не се повтаря едно и също шоу

Двамата непрекъснато създават нови версии на познати композиции, комбинират различни ремикси, концертни изпълнения и архивни записи. Визуалната част също се изгражда в реално време.

Първата официална поява на Mode2K е през май 2024 година в София. След нея започва международното развитие на проекта. Следват участия в Атина, Букурещ, Белград и Генуа. Един от най-запомнящите се моменти идва в Дрезден, където проектът се представя пред напълно разпродадена индустриална зала. Особено важна спирка се оказва и Ню Йорк.

Николай продължава да работи и с едни от най-разпознаваемите имена в българската алтернативна музика. Сред тях са “Нова генерация”, “Ревю” и “Тангра”.

Пресечна точка между музиката и визуалните изкуства е проектът му със Софийската градска художествена галерия, където е част от кураторски екип и създава специален музикален микс за изложба, посветена на връзката между архитектурата, музиката и визуалното изкуство през втората половина на ХХ век в България.

А само след броени дни той отново ще се качи на една сцена с легендарни световни имена. Избран е на 1 юли да подгрява на концерта на Duran Duran в столичната зала “Арена 8888 София”.