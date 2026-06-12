Лили Иванова пее само в 4 града догодина (Обзор)

Примата и фондацията на нейно име ще се фокусират върху благотворителни събития

Лили Иванова започва последното си национално турне след 4 дни. То ще мине през 13 града, като в повечето от тях примата ще излезе на сцената за последен път. Причината за това е, че от 2027 г. тя и фондацията на нейно име ще се съсредоточат върху проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.

Публиката само в четирите големи града у нас ще може да я чуе на живо догодина. Лили Иванова ще изнесе общо 5 концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. Ранните записвания за информация и достъп до тях ще стават през специално направен сайт - https://lilitour2027.com/, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите ѝ почитатели в страната.

След като покори за втори път парижката зала “Олимпия”, Лили Иванова се отправя на последното си турне в България. То започва на 16 юни в Габрово, ще мине през Добрич - на 1 юли, Русе - на 2-и, Горна Оряховица - на 10-и.

Във Варна примата ще пее на 11 юли, в Бургас - на 12-и. Концертът ѝ в София тази година ще е на открито - пред храм-паметника “Свети Александър Невски”, на 2 септември. Иванова ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив на 7 септември, а на 22 октомври ще е в Шумен. Последните спектакли са на 16 ноември в Хасково, на 18-и в Пазарджик и на 23-и в Ямбол.

