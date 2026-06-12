Миро се върна пак на Корфу, където се ожени преди 10 г.

Любимият певец Миро и съпругата му Ели се наслаждават на кратка ваканция в едно от най-любимите си места по света. Те се върнаха отново на остров Корфу, където се ожениха преди 10 г. Миро показа няколко кадъра от красивите гледки там, както и един любопитен детайл от местен храм. “Часовникът на тази църква показва същия час от сватбата ни преди 10 години… т.е. още не е оправен”, написа той под снимката в социалните мрежи. А негови почитатели му отговориха, че важното е часовникът на любовта им с Ели никога да не спира.

