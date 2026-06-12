Къде Калин Врачански оживява като инструктора Яким – знаменитата роля на Стефан Данаилов

Когато говориш с мен, ще мълчиш!

Ти знаеш ли, че имаш страшни очи!

На доктор всичко се показва, а на съпруг нищо не се казва.

И трите реплики, които и сега разсмиват до сълзи, са от култовата комедия “Дами канят”. В нея Стефан Данаилов направи една от най-добрите си роли, а съвсем наскоро историята оживя и на театралната сцена. Нов живот на героя на Ламбо - инструктора Яким, вдъхна Калин Врачански. Сега за първи път той тръгва на национално турне по летните театри с “Дами канят”, за да могат хората в страната да си припомнят забавната история и да я видят в малко по-модерен прочит.

“Стефан Данаилов беше мой учител и аз с много любов някак подходих към този текст. Освен това ние го направихме доста по-съвременно, така че мисля, че хората ще го харесат много. На премиерата в София присъстваха и двама от създателите на филма, които казаха много добри думи. Те също не видяха имитация, клише или нещо подобно.

Останаха много доволни, така че и аз съм доволен”, разказа режисьорът Асен Блатечки, който има и роля в представлението на Благоевградския театър.

Турнето на спектакъла започва на 24 юни от Плевен, в Добрич е на 25-и, в Шумен - на 26-и, във Велико Търново - на 2 юли, в Русе - на 3-и, във Варна - на 4-и, в Бургас - на 6-и, в Стара Загора - на 7-и, в Свети Влас - на 18-и, в Созопол - на 19-и, в Пловдив - на 16 септември. В него участват още Милена Маркова - Маца, Пламен Манасиев и др.

