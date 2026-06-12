Правят филм за Ивайло Маринов, Ованес Торосян влиза в ролята на великия боксьор

Животът и спортната кариера на олимпийския шампион по бокс Ивайло Маринов ще бъдат пресъздадени в игрален филм. Това стана ясно на заседание на комисията по младежки дейности и спорт към Общинския съвет във Варна, която даде положително становище по искането за финансова подкрепа на проекта. Самият Ивайло Маринов присъства в зала „Пленарна" по време на представянето на бъдещата лента.

Филмът ще разкаже историята на една от най-големите легенди на българския бокс – варненеца Ивайло Маринов, който е олимпийски шампион.

Сценарият е базиран на биографичната книга за него и проследява пътя му от първата световна титла по бокс за България до триумфа на олимпийския ринг.

Освен най-известните моменти от кариерата на Маринов, продукцията ще покаже и малко познати епизоди от живота му. Сред тях е опитът на Турция да привлече българския боксьор през 80-те години срещу впечатляващата за времето сума от един милион германски марки.

Работата по проекта започва още през 2020 година, когато олимпийският шампион отбеляза своя 60-годишен юбилей. Две години по-късно филмът печели конкурс на Националния филмов център и Министерството на културата, но последвали съдебни процедури забавят старта на снимките.

Междувременно инфлацията значително увеличава стойността на продукцията.

Режисьор на филма ще бъде Тодор Чапкънов, който има зад гърба си над 40 игрални продукции и работа с холивудски звезди като Робърт де Ниро и Силвестър Сталоун. В ролята на Ивайло Маринов ще влезе актьорът Ованес Торосян.

В продукцията ще участват и редица популярни личности, сред които футболната легенда Христо Стоичков, актьорът Китодар Тодоров и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Повече от половината снимачни дни са планирани да бъдат реализирани във Варна между 24 октомври и 6 ноември 2026 г. За нуждите на филма емблематични места в морската столица ще бъдат преобразени така, че да пресъздадат атмосферата на олимпийските игри в Мюнхен и Сеул.

Продуцентите от „ARS Digital Studio" подчертават, че ще разчитат и на активното участие на варненската спортна общност по време на снимачния процес. Те са отправили искане към Община Варна за финансова подкрепа в размер на около 170–180 хил. евро без ДДС, което представлява приблизително една четвърт от общия бюджет на продукцията.

От екипа уверяват, че значителна част от средствата ще останат в местната икономика чрез наем на спортни съоръжения и техника, хотелско настаняване, транспорт и други услуги, свързани със снимките във Варна.

Окончателното решение дали и с каква сума общината ще подкрепи филма предстои да бъде взето от Общинския съвет. Ако проектът получи зелена светлина, историята на един от най-големите български спортисти ще бъде разказана на големия екран именно от града, в който започва неговият път към олимпийския връх.