Мира Радева измина 3 от над 50-те маршрута на Ел Камино, за да се пречисти

Всеки може да измине пътя Ел Камино пеша, на кон, на колело и дори в инвалидна количка. Последните 100 км се чувстваш като на манифестация

Известната социоложка мечтае за пътешествие в Хималаите, защото там човек е най-близо до Бога

Официално 8317 българи са изминали маршрута Ел Камино и са получили своя пилигримски сертификат в Сантяго де Компостела. А социоложката Мира Радева, като една от тях, преброди три от над 50-те му поклоннически маршрута, за да се пречисти. Последно в края на май се върна от южния път през Португалия. Така записа поредното предизвикателство в пъстрата си биография на политически анализатор, кулинар, изпълнител на френски шансони, писател, планинар.

Навремето почти изкачи 7-хилядника Аконкагуа

в Андите, след като беше обиколила 8-хилядника Анапурна в Хималаите, даже направи два филма за тях. А по-късно покори и Монблан. Ако не се лъжа, имаше и приключение на рафтинг насред бурна река в Хималаите. В последните години пускаше снимки в мрежите с голдън ретривъра си Леа от различни преходи в родните планини. Очевидно винаги намира начини да изразходва неукротимата си енергия.

Сама се определя като “човек на пътя” и подчертава, че още през 2018 г. изминава с бившия си приятел Иво 600-те километра на популярното трасе Ком-Емине. Тъкмо Иво ѝ разказал за Иван Бързоходеца, който го изминал 68 пъти. А оттогава го е изкачвала 3 пъти, последния път сама с кучето. “Чувствам се добре, когато ходя продължително - говоря за над 30-40 километра дневно. Личният ми рекорд е 120 км за два дни, което, разбира се, беше почти 50% тичане, и то без багаж. Но ако кажете на някого днес, че ще изминете 20 км на ден, на него му се струва нещо изключително, защото повечето българи водят застоял начин на живот”, убедена е социоложката. Нулевият километър пред катедралата Сантяго ди Компостела в края на маршрута Ел Камино. Мидата “Сен Жак”, издълбана върху камъка и оцветена в жълто, символизира пътя на поклонниците. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Защо го прави? Споделя, че за да се пречисти, да си направи житейските равносметки,

да се предизвика, да открие отново себе си

“За мен няма значение пътят накъде води, а това, че те връща към човешката ти същност. Тя не е да стоим пред компютри, а способността ни да се слеем с природата, със зеленото, с птичките, с животинчето, което срещаш в гората. “Точно това ми се случи преди 8 години, когато чувах стъпчиците на едно такова малко лисиче и усещах как с носленцето ме души от другата страна на палатката, в която спях”, спомни си Мира.

Разказа, че Ел Камино, чиито пътища започват от различни европейски държави, винаги завършва в град Сантяго де Компостела в испанската провинция Галисия. Там в катедралата “Свети Яков” са погребани мощите на един от 12-те апостоли.

Пътищата, водещи към Сантяго де Компостела, се измерват на хиляди километри, както и на много други поклоннически пътища в Европа и в цял свят. Популярността на тези дълги маршрути обаче расте с всяка изминала година. Например

броят на българските пилигрими е нараснал близо 25 пъти за две десетилетия

Според Мира, защото все повече хора имат финансовата възможност да ги извървят, а го правят, за да усетят могъщата красота на природата, да се откъснат от материалното и да намерят себе си. Тръгват и по лични причини. “Погледни на колко места в страната носят икони, прекарват нощта край някой манастир, на празници. Това също е

форма на поклонничество въпреки че сега отиват с колите си"

разказа ми Мира.

Ел Камино е и културна дестинация, в която можеш да видиш паметниците на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Мира Радева пред катедралата в Сантяго де Компостела, където са погребани мощите на един от 12-те апостоли. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Освен всичко друго, по тези пътища срещаш и общуваш с много хора, местни, екскурзианти и колоездачи, създаваш връзки и усещаш топлота и съпричастност, при това от представители на различни народности. По най-популярния френски път имало много германци, американци, французи, по северния - и азиатци. Извървяват го не само пеша, но и с кон, колело, даже и в инвалидни колички, каквито видяла по португалския маршрут.

Мира разказва, че преди две години тръгнала с приятелката си Светла по северния път - Камино дел Норте, който е втори по популярност след френския, минаващ през Пиренеите. Миналата година избрали един италиански път, който тръгва от токчето на Ботуша, от Пулия. И всичко това, не само за да се пречистят, но и да се посветят на своя светец и да измолят благословение, което според нея е смисълът на поклонничеството.

Не крие, че вдъхновението за Ел Камино получила от хижаря на хижа “Чавдар”, за съжаление, вече покойник, с когото били близки от трасетата по Стара планина. Посъветвал я да мине по северния път, по който минават 20% от поклонниците. Бил по-див, по-живописен и без тълпи - цели 800 км. “Леле, ако тръгнем, ще е най-голямото нещо, което съм направила в живота си след раждането на децата ми”, възкликнала приятелката ѝ.

Така на 22 март 2024 г. поели от красивия град Сан Себастиян, столицата на страната на баските. Изминали 630 км пеша и приключили 22 дни по-късно - на 13 април. Вървели по брега на океана и минали през изключително живописни места и над 300 селища - автентични, с красиви църкви. “Усетихме доброта и много любов от местните. Истински се привързах към този народ!”, не крие Мира.

Разказва, че

преспивали в т.нар. албергета - обществени и частни подслони

по цялото протежение на маршрута. Според нея популярни днес ги е направила книгата на американската кинозвезда Шърли Маклейн, която минала френския път.

“Спите в общо помещение с много хора, като в някои от нашите високопланински хижи. Има общи бани и тоалетни. Цените обаче от достъпни започват да стават все по-високи и затова има частни алберги, подобни на българските хостели. Днес популярни започват да стават двойни стаи с обща баня и тоалетна на етажа. Резервациите се правят ден за ден, защото не си сигурен дали ще минеш километрите, които си планирал", разказва социоложката.

“Така се случи, че при първия преход Ел Камино моята приятелка Светла имаше проблеми с обувките, които разраниха краката ѝ и не можехме да си спазваме планирания график. Докато в едно “алберги” не срещнахме една много свястна жена, която й даде специални пластири със силикон, за да облекчи раните. На такъв дълъг път не трябва да тръгвате със същия номер обувки, с които обикаляте града, а най-малкото един номер по-големи, за да не ви се образуват пришки”, категорична е пътешественичката.

“За да си спестим ходене в големите градове, до които стигахме, си вземахме автобуси. Иначе извън тях изминахме 630 км пеша. Но за да ви дадат сертификат за Ел Камино, е важно да изминете последните 100 км. А те са ад, защото вървите с поклонниците рамо до рамо като на манифестация. И всички те стигат до Сантяго де Компостела”, разказа социоложката. Повечето от пилигримите предпочитали да получат сертификата си, изминавайки само тези задължителни 100 км. На вкусен обяд край океана, около който се вие целият северен маршрут Ел Камино. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Разказва, че

по Камино дел Норте дори в горите на всеки 2 км има бар,

при това бар като в центъра на София. “Най-вкусните морски дарове - миди “Сен Жак” ги ядох в едно село с 30 къщи, но пък собствениците на заведението си заслужаваха 10 звезди “Мишлен”, сподели социоложката. Но за нея най-голямото откритие са били хората на Испания:“Изключително мили и щедри бяха към нас, навсякъде ни черпеха, приемаха ни като светци”, спомня си Мира.

Избегна сравнение на трите маршрута от Ел Камино, но не пропусна да сподели, че португалският я е разочаровал, защото е комерсиализиран и пълен с тълпи. “Да си призная обаче -

пристрастена съм към Ком - Емине,

защото по него си сам със себе си във високата планина”. Сподели, че на такава височина виждаш живота си освободен от материални ангажименти и имаш свободата да си подредиш приоритетите. Оценява комфорта да изпиеш вечер с хората в хижата по чаша вино и да се посмееш с тях. “Но нали на другия ден пак си сам!”, възкликва тя.

За нея почти всички разкази за Ел Камино са за това как откриваш душата си или я лекуваш от всички рани, които съвременният материален свят ти нанася. Тази е главната идея и в новия ѝ роман, в който двама тръгват по Ком-Емине, за да намерят истинския център на живота си, което е смисълът на пътя.

Между другото споменава, че от известно време не е сама. Преодоляла е раздялата с Иво след 20 г. заедно и се радва на свободна връзка с по-млад от нея мъж, с когото са приятели отдавна.

Мечтае за пътешествие в Хималаите, защото там човек е най-близо до Бога.