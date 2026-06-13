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Един по-различен празник за Бойко Борисов

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Бойко Борисов Снимка: 24 часа архив

На 67 години става днес Бойко Борисов - почти колкото бе броят на депутатите от ГЕРБ допреди два месеца.

След вълната, вдигната от президентската партия обаче, те вече са наполовина и вторият най-дълго управлявал министър-председател на България (след Станко Тодоров преди 1989 г.) е в по-различна роля. Определено не е загубил любовта на феновете си, но сега е времето за анализи и промени и Борисов даде знак, че го разчита и действа.

Традиционно той посвещава личния си празник на внуците, но този път ще обърне внимание и на младите във формацията си. Наскоро бе създадена специална академия за новите лидери на ГЕРБ и основната роля в нея - както и за всичко в партията, Бойко Борисов е поел лично.

Бойко Борисов

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