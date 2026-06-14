Задължително заедно за рождения си ден са близначките Гергана Паси и Михаела Калайджиева

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Рядко се случва две сестри близначки да извървят различни професионални пътища и да стигнат до върха в своите области. Родени в Пловдив, завършили право в Софийския университет, рожденичките Гергана Паси и Михаела Калайджиева поемат в различни посоки.

Михаела, по-голяма само с 10 минути, е главен директор “Корпоративна политика” на “Йеттел”. А сестра ѝ Гергана е сред най-запомнящите се имена в депутатската листа на НДСВ, бивш министър по европейските въпроси, президент на “ПанЕвропа” в България и основател на Дигиталната национална коалиция.

Въпреки натоварените си графици двете поддържат изключително близка връзка и се подкрепят безрезервно. И разбира се, ще празнуват заедно рождения си ден.

Пожелаваме им успехи и щастие!