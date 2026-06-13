Кейти Пери разочарова феновете на откриването на световното в Лос Анджелис

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Том Круз и семейство Бекъм бяха сред най-големите звезди на трибуните по време на първия мач на САЩ от Световното първенство в Лос Анджелис, който обаче бе помрачен от определеното като „пълен провал" изпълнение на поп звездата Кейти Пери на церемонията по откриването.

Над 70 000 фенове изпълниха SoFi Stadium в Лос Анджелис преди двубоя на американския национален отбор, като мнозина очакваха енергично шоу от изпълнителката на „California Gurls".

Вместо това Пери изпълни само една песен – сравнително непознато парче от албум отпреди две години, озаглавено „Wonder".

Вместо хитове като „I Kissed A Girl" и „Firework", певицата се появи едва 10 минути преди началото на мача, изпя една балада и бързо напусна сцената, оставяйки феновете разочаровани.

На сцената с нея беше и 10-годишният Тиус Лука, който впечатли зрителите с вокалните си умения. Норвежкото момче стана популярно през последните месеци с изпълненията на класически песни, а мнозина в социалните мрежи определиха именно него като „истинската звезда на шоуто".

Сред знаменитостите по трибуните бяха още Том Круз, както и Дейвид и Виктория Бекъм. Семейство Бекъм пристигна на стадиона директно от Hollywood Walk of Fame, където Дейвид получи своя звезда на Алеята на славата.

До тях бяха децата им Ромео, Круз и Харпър, но Бруклин Бекъм отсъстваше, въпреки че церемонията се е провела само на около 20 минути от имението му в Trousdale Estate.

Към семейство Бекъм и Том Круз се присъедини и дългогодишната им приятелка Ева Лонгория.

В социалната мрежа X зрителите остро разкритикуваха изпълнението на Кейти Пери. Един потребител написа: „Каква катастрофа на сцената. Звучеше ужасно."

Други се подиграха на сценичния ѝ костюм, сравнявайки го с космически кораб и шегувайки се, че певицата „се е върнала към астронавтските си дни".

По-рано вечерта Future, Anitta, LISA, Rema и Tyla направиха далеч по-динамично шоу като част от първата фаза на програмата преди мача.

След края на първото шоу сцената беше демонтирана, което предизвика паника сред феновете в социалните мрежи и слухове, че Кейти Пери е отказала участие в последния момент.

Тя все пак се появи на сцената след загрявката на футболистите и изпълни песента си около 10 минути преди началния съдийски сигнал.

Последната церемония по откриването на Световно първенство в САЩ през 1994 г. остана в историята с култови моменти като пропуснатата дузпа на Даяна Рос и присъствието на президента Бил Клинтън.

Този път нямаше подобни гафове, нито присъствие на президента Доналд Тръмп – само кратка балада от Кейти Пери и нейния млад сценичен партньор.

Изборът на Кейти Пери за хедлайнер на церемонията предварително предизвика коментари, най-вече заради връзката ѝ с канадския политик Джъстин Трюдо.

Двамата бяха забелязани заедно за първи път през юли 2025 г. в парк в Монреал. Оттогава отношенията им се развиват, а през октомври бяха заснети заедно на яхтата на певицата край Санта Барбара.

Официално потвърдиха връзката си през декември със снимки от посещение на Трюдо в Япония, което фенове определиха като „най-неочакваното официализиране на връзка в историята".

Що се отнася до самия турнир, САЩ започнаха участието си в група D срещу Парагвай, след като по-рано Мексико победи Южна Африка с 2:0, Южна Корея обърна Чехия за 2:1, а Канада и Босна завършиха 1:1.