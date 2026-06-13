В Свети Влас връчват довечера годишните награди за тв журналистика

16-то издание на „Награди за телевизионна журналистика Свети Влас" се открива днес в Свети Влас. В морския град пристигнаха 70 журналисти, тв шефове и медийни експерти, които ще се включат в дискусия на тема взаимовръзката на телевизионната журналистика и социалните медии. Лектори ще бъдат доц. Мила Минева и доц. Орлин Спасов от Журналистическия факултет на СУ „Климент Охридски".

Процедурата за номиниране сред ТВ колегията бе обявена през април, а в края на май бяха номинирани 20 журналисти, сред които журито ще посочи носителите на награди. Регламентът предвижда автор или цял екип да бъдат отличени от 5-членно жури, начело с доц. Георги Лозанов. Освен голямата награда е предвидено да бъдат връчени и три специални. Церемонията по награждаването ще стартира в 20.30 довечера в конферентната зала на хотел „Палас" на Марина „Диневи". На тазгодишната церемония ще бъде връчена и Голямата награда за предишната година, която бе пропусната в календара на конкурса, заради обективни обстоятелства.

ТВ наградите в Свети Влас бяха учредени на 10 март 2011 г. от сдружение „Кръг 11", който включваше: Иван Гарелов, проф. Ивайло Знеполски, Петко Бочаров, Павел Васев, Джими Найденов, Копринка Червенкова, Антони Георгиев, Стефан Димитров, Любен Дилов-син, Георги Тенев и Георги Лозанов. От неговия състав за всяка година се формира петчленното жури, което се води от критерии като компетентност, комуникативност, гражданска смелост, собствен стил, обществен ефект, като се стреми да подпомага и баланса между обществен и търговски интерес в редакционната политика на българските доставчици на медийни услуги.

В 15 годишната история на конкурса носители на наградите „Свети Влас" в различните категории са били журналисти като Нери Терзиева, Тома Томов, Милен Цветков, Димитър Цонев, Бойко Василев, Светослав Иванов, Веселин Дремджиев, Мария Цънцарова, Сашо Диков, Николай Дойнов, Елена Йончева, Виктор Николаев, Георги Любенов, Диана Найденова, Мартин Карбовски, Емил Кошлуков, Поли Златарева, Александър Марков, Бесте Сабри, Ясен Дараков, Александра Гюзелева, Мая Димитрова, Десислава Минчева, Милена Милотинова, Светлана Ганчева, Мая Костадинова, Марина Цекова и други.