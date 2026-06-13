Васил Найденов открива концертното лято в София с концерт в „Маймунарника“

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Васил Найденов излиза за първи път на сцената на „Маймунарника", на 19 юни, информират от Stroeja.

Повече от четири десетилетия след началото на впечатляващата си кариера, той продължава да бъде сред най-обичаните и разпознаваеми български артисти, с десетки хитове, превърнали се в част от музикалната история на България, събирайки пред сцената няколко поколения, коментират от екипа на популярния български поп изпълнител.

На живо ще звучат някои от най-обичаните български песни – „Адаптация", „Телефонна любов", „Сбогом, моя любов", „Синева", „По първи петли", „Любовта продължава", „Всичко ми е наред"...

Преди Васил Найденов, на пулта излиза DJ Marti G.

След участията си в „Диана експрес" и „Тангра", Васил Найденов създава една от най-успешните солови кариери в българската поп музика. И до днес той остава символ на класа, безупречен професионализъм и неподражаемо сценично присъствие, посочва критиката.