Крал Чарлз III отличи актрисата Хелън Мирън за приноса ѝ към Великобритания

Хелън Мирън, една от най-уважаваните актриси в света, бе отличена от крал Чарлз III за „значителния ѝ принос" към Великобритания, съобщава Асошиейтед прес.

Актрисата, на 80 години, бе обявена за „Почетен спътник" (Companion of Honour) – една от най-престижните награди, които кралят може да присъди на граждани на Великобритания и на страните от Британската общност, като броят на носителите ѝ е ограничен до 65 души, посочи БТА.

Приемането на Мирън в групата, в която са още британският природозащитник Дейвид Атънбъро, канадската писателка Маргарет Атууд и бившият британски премиер Гордън Браун, беше един от акцентите в най-новото връчване на почести от Чарлз.

Почестите, чиято цел е да възнаградят хора за приноса им към Великобритания, се връчват два пъти годишно на знаменитости и на обикновени хора – веднъж на Нова година, а след това през юни, по повод рождения ден на краля.

Почти 1200 души получиха отличия по повод рождения ден на краля през 2026 г.

Хелън Мирън е изиграла множество класически роли в театъра – както в Националния младежки театър, така и в Кралската Шекспирова компания от 60-те години насам – преди да спечели роли във филми като „Дългият Разпети петък", „Екскалибур" и „Лудостта на крал Джордж".

През 2007 г. тя спечели „Оскар" за най-добра актриса за ролята си във филма „Кралицата", проследяващ живота на покойната Елизабет Втора след смъртта на принцеса Даяна през 1997 г.

Въведена през 1917 г. от крал Джордж V, наградата Companion of Honour се присъжда на хора, които са дали „значителен принос към изкуствата, науката, медицината или правителството" в продължение на дълъг период от време.

Те остават членове до смъртта си, след което се добавя заместник. Вероятно ще бъде обявен нов член в следващия списък с почести през новата година след смъртта в четвъртък на Дейвид Хокни, един от най-популярните британски художници от миналия век.

Сред останалите отличени в петък е британската авторка Джулия Доналдсън, която миналата година изпревари писателката на „Хари Потър" Дж. К. Роулинг като най-продавания автор в историята на Великобритания с над 50 милиона продадени книги по целия свят. Тя беше удостоена с титлата „дама" – женският еквивалент на „сър" – за заслуги към литературата, титла, която самата Мирън получи през 2003 г.

Други забележителни лауреати са китаристът на Black Sabbath Тони Айоми за заслуги към музиката и благотворителността почти година след смъртта на легендарния вокалист на групата Ози Озбърн. Телевизионната водеща и бивша вокалистка на Catatonia Серис Матюс беше отличена за заслугите си към музиката, пише Асошиейтед прес.