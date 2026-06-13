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Първото юлско утро край Камен бряг ще бъде посрещнато с рок маратон. Музикалната програма ще започне вечерта на 30 юни., като на сцената ще се изявят групите Rockstage, Forepeak, Death Row, Teraflora и Цена Коев, съобщават от Община Каварна.

Хедлайнер на събитието тази година ще бъде вокалистът Джеф Скот Сото. Той е познат с участията си в групи и проекти като Yngwie Malmsteen, Axel Rudi Pell, Talisman и Journey.

Традиционното посрещане на изгрева ще се състои в местността „Огънчето" край село Камен бряг. Всяка година събитието събира жители и гости на региона, които посрещат първите слънчеви лъчи на 1 юли на скалистия бряг на Черно море.

Камен бряг е сред най-популярните места в България за отбелязване на т.нар. Джулай морнинг и привлича посетители от страната и чужбина.