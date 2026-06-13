Лили Иванова откри концерта "25 години "БГ радио", Дони написа специална песен за финала

Примата на българската музика Лили Иванова откри концерта „25 години „БГ радио" на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски" снощи пред около 8000 зрители. Тя направи две изпълнения - на „Счупено сърце" и „Присъда", а публиката ги изслуша, станала на крака и дълго я аплодира.

Генералният директор на "БГ Радио" Николай Янчовичин посрещна гостите на събитието и поздрави двамата водещи - Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Сред присъстващите бяха кметът на София Васил Терзиев и бившият служебен премиер Андрей Гюров, който дойде със съпругата си.

След Лили Иванова на впечатляващата сцена с прозрачни екрани, на които вървеше красива мултимедия, се качиха "Фондацията", а към тях се присъединиха Звезди от "Ахат", Момчил Колев и Славин Славчев. Няколко поколения музикални звезди се включиха в празничния концерт, представяйки емблематични свои хитове. Б.Т.Р., Любо Киров, Роби и Тино, "Дийп Зоун Проджект", Дони и Нети, Братя Аргирови, Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Михаела Маринова, Криско, Васил Найденов, Графа, Мария Илиева, "Молец", D2 вдигнаха високо градуса на настроението. А публиката танцува и пя заедно с любимите си изпълнители.

Зрителите посрещнаха с огромен възторг Дара, която изпя "Бангаранга" и се обърна към присъстващите с думите: „Вие сте уникална публика, ние сме уникален народ, и заслужаваме световната сцена". А малко по-късно направи и общо изпълнение с "Молец".

По време на музикалния спектакъл в небето вървеше дрон шоу, което представяше различни впечатляващи картини, оформени от цветни светлини.

Водещите Мария Бакалова и Юлиан Вергов отдадоха почит на творците, които България загуби през последната година. С признателност бяха припомнени имената на Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов, Георги Красимиров-Герасим и Михаил Белчев, личности, чието творчество остава завинаги част от културната памет на България.

Самата Мария Бакалова смени няколко тоалета, като изключително красивите рокли бяха на Николета Фархат, българската дизайнерка, която от няколко години отново създава колекции висша мода у нас, но и вече 20 години е част от екипа, който създава изумителните рокли от-котюр за червения килим по цял свят на Ели Сааб.

На финала всички изпълнители излязоха заедно на сцената, за да изпълнят "Има път", песента, която Дони специално написа за 25-ия рожден ден на "БГ радио".