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Дейвид Бекъм сподели видео със своите кокошки

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Дейвид Бекъм Снимка: Инстаграм/ davidbeckham

Футболистът Дейвид Бекъм сподели видео, в което се грижи за своите кокошки във фейсбук. „Грижа се за кокошките този уикенд... Натоварено е. Тя беше много по-щастлива след три дни сама", написа Бекъм в описание към видеото.

Любовта на футболната легенда към кокошките не е от вчера. По време на 51-вия си рожден ден Бекъм получи един от най-желаните подаръци – нови породи кокошки. Във видео, споделено от съпругата му Виктория Бекъм, той с видимо вълнение отваря кашоните с пернатите си нови попълнения, а тя възкликва: „Колко са прекрасни".

Футболистът е сред знаменитостите, които прегърнаха тенденцията за по-спокоен живот извън големите градове. В имението си в английската провинция той отглежда пчели и кокошки, а през 2023 г. дори сподели вълнението си от първото яйце, снесено от неговите птици.

Сред известните личности, които също се грижат за кокошки, са принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Двамата отглеждат пернати в имението си в Монтесито, Калифорния, където живеят заедно с децата си Арчи и Лилибет. Те дори са дали име на кокошарника си – Archie's Chick Inn. Семейството неведнъж е показвало животните в свои видеа, подчертавайки стремежа си към по-тих и близък до природата начин на живот.

Дейвид Бекъм Снимка: Инстаграм/ davidbeckham

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