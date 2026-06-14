Соломон Паси: Пуснахме Bangaranga в зала "Моцарт" във Виена

Ние току-що се връщаме тази седмица от Виена. Бяхме в зала "Моцарт" и да ви кажа какво прозвуча в зала" Моцарт" - Bangaranga. Ние пуснахме Bangaranga в залата. Пуснахме и Валя Балканска". Това разказа председателят на Атлантическия клуб и бивш външен министър Соломон Паси пред БНТ.

"Рождения ден в моята ценност на система не е голямо събитие. То е събитие за моите родители, които аз поздравявам така с огромна любов. И, разбира се, за моята сестра, защото ние днес празнуваме заедно рождения ден. Извън това, обаче, конкретния повод да сме тук е наистина следващото издание на Космическия фестивал. Нещо, което го третираме почти като следваща рожба, защото си го отгледахме шест години с помощта на страхотни екип, разказа президентът на "ПанЕвропа" в България Гергана Паси, която има рожден ден днес.

"И защото в него има много голям смисъл. Не само толкова голям заряд получи през годините, че съвсем естествено все повече интереса да се разширява към него и наистина привлича все повече млади, и не само млади хора", добави тя.

"Едно време, когато ние бяхме деца, нашите поколения през лятото, за да видят баба, ходеха на село. Аз съм ходил при баба ми в Смолян. Сега какво става? Сега никой не ходи през лятото да види баба си на село. Сега децата се връщат, за да видят баба си от Париж, Виена, Лондон до България, за да видят баба си. Какво ще стане след няколко години? След няколко години естествения процес на миграцията ще направи така, че за да видят децата баба си, те ще дойдат от Луната и Марс, тук на Земята, защото те ще се живеят там. Това е миграция. Малко ми е в повече това. И за това е нашия фестивал, да помогнем децата за едно много неочаквано, или не за всеки очаквано бъдеще", заяви Соломон Паси.

"Връщам се от Луната, за да видя баба си. Това е бъдещето на развитието на науката. Няма да мислим възможностите, но през космоса, малко са темите, които са толкова свързани с бъдещето", добави той.

"През космоса ти поставяш темата за науката. Ти поставяш темата за човешките постижения. Ти даваш мечта на следващото поколение. Ти, ако ще, ще обединяваш хората, които в днешно време, много по-лесно се разделят. Много се радвам, че първо тази година космическия фестивал е от два дни. Освен на 26 юни в София, когато се срещнем с астронавти, с много учени, български и чужди, ние имаме на 27 юни втори ден. За разлика от първият, който е на въображението, вторият е на реализацията" разказа той.

"През 2014 г. с Людмила Филипова предложихме азбуката да се казва българица, за да няма обърквания", добави Соломон Паси.

"Соломон е по-изграден човек от мен. Той има малко по-дълъг житейски път. Той има и много ясна житейска теория", разказа Гергана Паси.