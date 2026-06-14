Моделът Кристин Илиева, която пострада при катастрофа с Дивна: Не случих на лекари

Може би това, което никога не съм разказвала, е колко ми е трудно и до ден днешен да се справя с това, което ми се случи. Боря се да запазя психиката си здрава и цяла. При мен надежда още има и ежедневно се боря за нея.

Това споделя моделът Кристин Илиева пред Нова тв, която пострада в тежка катастрофа с певицата Дивна през 2018 г. и от тогава не спира да се бори за състоянието си.

Осем години след тежката катастрофа, променила живота й завинаги, Илиева признава, че най-трудната битка не е била само физическата.

"Когато остана сама, виждам страна в себе си, която не харесвам - демони, тъмнина, самосъжаление." Тя си спомня всичко от деня на инцидента.

"Видях как колата, която искахме да изпреварим, надава газ, за да не можем да я изпреварим. Срещу нас идваше един черен тир. В тази ситуация вече виждах, че ще се ударим. Последното нещо, което направих, беше да си сложа телефона в джоба, защото знаех, че ще ми бъде необходим", споделя тя.

"Абсолютно всичко помня. Болката беше нечовешка. Чакахме линейка. Тя ни подмина и първо дойдоха пожарникарите. Трябваше да режат вратата, за да ме извадят. Усещах как гасна. Почна много да ми се доспива и знаех, че ако заспя, става фатално. Страхът да не си отида ме държеше будна", връща се назад моделката.

"Мислех си, че ще се оправя. Мислех си, че ще се върна на снимки. Въобще не съм очаквала, че е било толкова сериозно. Не случих на лекари. В началото на лечението укриваха, че имам вътрешноболнична инфекция, за която всички знаят и просто не могат да направят нищо. Тя разяжда костите и ако отново стане активна, последствията могат да бъдат много тежки. Спасиха ме в Турция", спомня си тя.

По думите ѝ лечението в чужбина разкрило колко критично е било състоянието ѝ.

"Стана ясно, че е цяло чудо, че съм оцеляла и че съм жива. Десният ми крак беше надробен и около 45 дни съм стояла с надробен крак", разкрива Илиева.

Въпреки десетките операции и тежките прогнози, тя отказва да се предаде.

"Имам надеждата, имам вярата и не съм се отказала в нито един момент. Продължавам да се боря и да търся решението, въпреки че има рискове. Готова съм да ги поема", казва моделът.

Най-тежкият срив за нея обаче идва години по-късно.

"През декември бях в много тежка депресия. Не ставах от леглото, не се хранех, плачех постоянно. Постоянното ходене по болници и консултации ми дойде в повече и ме хвана страх дали ще успея да се справя с поредната операция", казва още Илиева.

Днес тя очаква нова сложна операция, но продължава напред. В очакване съм на най-сложната и най-дългоочакваната операция за смяна на ставата", призна тя.

Говори открито и за отношенията си с Дивна след катастрофата.

"Не я обвинявам по никакъв начин. Знам, че не го е направила нарочно и знам, че на всеки може да се случи. Имаше моменти на гняв, но не ми отне много да й простя. Независимо от всичко, което се е случило между нас, аз винаги съм си я обичала по някакъв начин. Тя е много чисто и добро същество. Освен любов, друго нямам към нея", категорична бе тя.

Днес признава, че е затворила сърцето си за нова любов.

"Искам да отдам любов на себе си, да се събера. Малко се поразпилях. Тогава вече ще дам на някой друг - някой, който наистина го заслужава."

"Жената, която съм в момента, е коренно различна от това, което бях преди. Много по-смирена съм станала. Интересувам се от хората, помагам, грижа ме е как са. Промяната е много голяма", признава тя.