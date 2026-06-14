Любен Дилов и Гарелов развълнуваха от екран на журналистическите награди в Св. Влас

Екранната поява на Любен Дилов и Иван Гарелов развълнува журналистическата гилдия на годишните награди за тв журналистика в Св. Влас. В памет на двамата бяха прожектирани два кратки филма, които силно разчувстваха аудиторията на 16-ата церемония по връчване на призовете.

Тя се състоя в хотел "Палас" на Марина Диневи, където се събраха над 70 журналисти и медийни експерти. Сред гостите бе и генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Лора Инджова от Нова ТВ и Цветанка Ризова от bTV взеха голямата награда съответно за 2025 и 2024 г., като и сега се състоя 2 в 1.

Още три специални награди бяха връчени в Св. Влас. Кореспондентът на БНТ от Бургас Давид Сукнаров, водещият на предаването "Култура БГ" по БНТ Дими Стоянович и Биляна Траянова от поредицата "Без багаж" взеха призовете. Наградените бяха избрани от авторитетно жури с председател доц. Георги Лозанов, в което влизат още Копринка Червенкова, Стефан Димитров, Антоний Георгиев и проф. Боян Знеполски.

"Приемам наградата като знак, че трябва да продължа", заяви Ризова. И добави, че най-голямата оценка за труда на журналиста е доверието на зрителите и непрекъснатият стремеж да надгражда собствените си постижения.

"Хубаво ще е догодина да сме преодолели част от недостатъците, които сме констатирали на сегашната дискусия за медиите в Св. Влас", каза Лора Инджова.

Бойко Василев от "Панорама" бе водещ на церемонията. Тази година тя започна с възпоменателни кадри за Любен Дилов и Иван Гарелов.

"Той започваше истинската шега първо от себе си", спомни си Василев за дългогодишното приятелство с журналиста, писателя и политика Любен Дилов, който си отиде от този свят наскоро.

За Иван Гарелов пък припомни, че той е въвел принципа в българската телевизия от началото на 90-те опозицията винаги да е на екран.

"Мисля, че не само българската журналистика, но и българската демокрация трябва да му кажат едно "евала", заяви разчустван Василев. И добави, че именно Иван Гарелов е заложил логиката на конкурса, който се провежда вече 15 г. в Св. Влас.

Сред спомените на Василев за Гарелов бяха и съветите на мистър Панорама, които му дал при отразяване на войната в бивша Югославия: да знае, че по-страшно е когато не се стреля и, че куршумите не свистят като на филмите.

Иван Гарелов бе идеолог на сдружението "Клуб 11", което бе учредено през 2011 г. за журналистическите награди в Св. Влас.