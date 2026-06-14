Дони и Нети пеят в новия спектакъл на Плевенската филхармония парчета на Queen

Артистичното семейство Дони и Нети ще участват в новия спектакъл на Плевенската филхармония We will QUEEN you. В него рокът среща симфоничния оркестър.

Водещият вокал в концерта ще е Славин Славчев, който се смята за един от най-впечатляващите интерпретатори на Фреди Меркюри у нас. До него застават музикантите Славчо Николов (китара), Дони (вокал и бас китара), Венко Поромански (ударни) и Михаил Шишков-син (пиано). Специално участие в проекта имат китаристът Иван Лечев и певицата и актрисата Антоанета Добрева-Нети.

We will QUEEN you ще бъде дирижиран от маестро Константин Добройков, който е и автор на всички аранжименти в програмата. Специално за премиерата оркестърът на Плевенската филхармония ще си партнира с общински хор „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева.

Премиерата на спектакъла ще е на 19 юни, петък, от 20 часа на сцената на Летния театър „Кайлъка“, където ще прозвучат едни от най-известните песни на британската група Queen в изпълнение на оркестър, хор, рок банда и солисти.

Плевенската филхармония предлага още една премиера този месец - на „Великите мелодии“. Концертът ще събере на една сцена група „Формацията", маестро Георги Черкин и Плевенската филхармония. В програмата са включени произведения от класическата и филмовата музика, представени в модерно звучене за солисти и оркестър. Концертът ще е на 30 юни в парка на Регионалния исторически музей.