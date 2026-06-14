Миксиращ пулт на Джордж Майкъл се озова в малко студио в английско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Намерихме го случайно“, казва пред Би Би Си Антъни Шортър, който все още не може да повярва как се е сдобил с миксиращия пулт, който някога е принадлежал на поп звездата Джордж Майкъл.

Шортър купува пулта от човек, който се нуждаел от пари за самолетен билет, носи придобивката за ремонт, а след време техникът го пита: „Знаете ли на кого е принадлежала тази конзола, когато е била нова?“

Шортър си спомня: „Отговорих: „Не“, а след като разбрах, че е била на Джордж Майкъл, реших, че определено ще я задържа“, съобщава БТА

Сега конзолата заема почетно място в студиото в Шропшир, което Шортър притежава заедно с Джеймс Ревит. Стените вече са украсени със снимки на Джордж Майкъл.

„Притежаваме касовата бележка от Джордж Майкъл, който първоначално е купил пулта, така че сега в студиото ни има толкова много история“, казва Шортър пред Би Би Си.

Двамата с Джеймс Ревит са създатели на лейбъла Moose Records, който подпомага начинаещи музиканти.

Те притежават пулта от 2025 г., като той е бил съхраняван в склад в продължение на една година, докато се преместят в новите помещения.

Сега остава само малкият въпрос за използването на техниката.

„Мисля, че аз и Джеймс ще се страхуваме да докоснем пулта, защото не искаме да го счупим“, казва Шортър.

Но ще трябва да го докоснат, ако искат да реализират плана си. Идеята на лейбъла е да помага на музиканти, които не могат да си позволят студийно време, като двамата се надяват да получат финансова подкрепа в бъдеще от Съвета за изкуствата.

Moose Records е създаден, след като доведената дъщеря на Шортър, певицата Мейси О, дава идеята.

„Беше много упорита работа от страна на всички нас, за да го осъществим. Вече не съм шофьор на автобус. Сега се занимавам с продуциране на музика на пълен работен ден и не бих могъл да бъда по-щастлив“, признава Ревит.

Той има и друг повод да бъде щастлив. Екипът на Moose Records е поканен да посети дома на Джордж Майкъл, след като фондацията „Джордж Майкъл“ научава, че притежават стария му пулт.

Попзвездата почина през 2016 г. на 53-годишна възраст, припомня Би Би Си.