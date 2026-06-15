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И децата вече си имат "Поетите" - актьорите записа...

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И децата вече си имат "Поетите" - актьорите записаха най-хубавите стихчета (Снимки)

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Теодора Духовникова като малка

Цяло лято може да ги слушат с гласовете на Теодора Духовникова, Владо Пенев, Малин Кръстев, Весела Бабинова, а и да се “запознаят” с тях като малки

Любимите актьори Теодора Духовникова, Владо Пенев и Малин Кръстев показаха свои детски снимки и сами се върнаха към онези безгрижни години за един по-различен проект.

Владо Пенев в детските си години
Владо Пенев в детските си години

Той е част от спектаклите “Поетите”, които вече 10 пъти напълниха зала 1 на НДК с изпълнения на най-хубавите български стихове.

Малин Кръстев като бебе
Малин Кръстев като бебе

Сега мисията на артистите е с гласовете си да оживят чудни детски стихове на класици като Ран Босилек, Валери Петров, Иван Вазов, Георги Константинов.

Теодора Духовникова
Теодора Духовникова

“От няколко години се опитваме да ги запишем за 1 юни и все не става. И тази година не стана за 1 юни, но пък цяло лято в колите и после цяла година може да слушате 29 от най-най-най-хубавите детски български стихотворения, прочетени от най-най-най-симпатичните артисти на “Поетите” с музиката на маестрото на маестрите Антони Дончев.

ВЛАДО ПЕНЕВ СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
ВЛАДО ПЕНЕВ СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

На добър час на нас, а на вас, мили деца - приятно слушане! Вече и вие си имате “Поетите”, написа авторът на концепцията Диана Алексиева във фейсбук.

МАЛИН КРЪСТЕВ
МАЛИН КРЪСТЕВ

Стиховете четат още Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Иван Бърнев, Бойко Кръстанов, Луиза Григорова - Макариев и Весела Бабинова. Всички те скоро заминават на турне с програмата си, посветена на жената. Ще гостуват в Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Царево, Бургас и Балчик, където ще посветят концерта си на Стефан Цанев. А през декември ще представят чисто нов спектакъл в зала 1 на НДК - на 8 и 9 декември публиката ще чуе за първи път “Поетите” и Революцията”.

Талантливата трупа на “ПоетиТе” Диана Алексиева е журналистката, която успя да направи поезията видима, като събра на едно място Владо Пенев, Теодора Духовникова, Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев, Луиза Григорова-Макариев, Весела Бабинова, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев. Миналата година “24 часа” награди “ПоетиТе” с отличието “Достойните българи” за това, че представят най-хубавите и любими български стихове.
Талантливата трупа на “ПоетиТе” Диана Алексиева е журналистката, която успя да направи поезията видима, като събра на едно място Владо Пенев, Теодора Духовникова, Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев, Луиза Григорова-Макариев, Весела Бабинова, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев. Миналата година “24 часа” награди “ПоетиТе” с отличието “Достойните българи” за това, че представят най-хубавите и любими български стихове.

Теодора Духовникова като малка
Владо Пенев в детските си години
Малин Кръстев като бебе
Теодора Духовникова
ВЛАДО ПЕНЕВ СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
МАЛИН КРЪСТЕВ
Талантливата трупа на “ПоетиТе” Диана Алексиева е журналистката, която успя да направи поезията видима, като събра на едно място Владо Пенев, Теодора Духовникова, Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев, Луиза Григорова-Макариев, Весела Бабинова, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев. Миналата година “24 часа” награди “ПоетиТе” с отличието “Достойните българи” за това, че представят най-хубавите и любими български стихове.

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