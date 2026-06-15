И децата вече си имат "Поетите" - актьорите записаха най-хубавите стихчета (Снимки)

Цяло лято може да ги слушат с гласовете на Теодора Духовникова, Владо Пенев, Малин Кръстев, Весела Бабинова, а и да се “запознаят” с тях като малки

Любимите актьори Теодора Духовникова, Владо Пенев и Малин Кръстев показаха свои детски снимки и сами се върнаха към онези безгрижни години за един по-различен проект.

Владо Пенев в детските си години

Той е част от спектаклите “Поетите”, които вече 10 пъти напълниха зала 1 на НДК с изпълнения на най-хубавите български стихове.

Малин Кръстев като бебе

Сега мисията на артистите е с гласовете си да оживят чудни детски стихове на класици като Ран Босилек, Валери Петров, Иван Вазов, Георги Константинов.

Теодора Духовникова

“От няколко години се опитваме да ги запишем за 1 юни и все не става. И тази година не стана за 1 юни, но пък цяло лято в колите и после цяла година може да слушате 29 от най-най-най-хубавите детски български стихотворения, прочетени от най-най-най-симпатичните артисти на “Поетите” с музиката на маестрото на маестрите Антони Дончев.

ВЛАДО ПЕНЕВ СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

На добър час на нас, а на вас, мили деца - приятно слушане! Вече и вие си имате “Поетите”, написа авторът на концепцията Диана Алексиева във фейсбук.

МАЛИН КРЪСТЕВ

Стиховете четат още Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Иван Бърнев, Бойко Кръстанов, Луиза Григорова - Макариев и Весела Бабинова. Всички те скоро заминават на турне с програмата си, посветена на жената. Ще гостуват в Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Царево, Бургас и Балчик, където ще посветят концерта си на Стефан Цанев. А през декември ще представят чисто нов спектакъл в зала 1 на НДК - на 8 и 9 декември публиката ще чуе за първи път “Поетите” и Революцията”.