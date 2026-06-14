Стотици слушаха в Поморие монаха, изумил папа Франциск с песнопения на Христовия език (Снимки, видео)

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Стотици имаха възможност да видят и чуят на живо в Поморие един от най-популярните съвременни православни духовници Серафим - Бит Хариби, който изнесе концерт по време на XXII -я Международен фестивал на православната музика „Света Богородица – Достойно есть" в събота вечер.

Монахът от Грузия е известен с изпълненията на древни християнски песнопения на арамейски - езикът, на който е проповядвал Иисус Христос, и с които отец Серафим впечатлява дори папа Франциск.

Стотиците зрители на площада пред читалището в центъра на Поморие затаиха дъх по време на божественото изпълнение на духовника от Грузия и Хора на манастира "Тринадесет свети Асирийски отци".

Гостът бе поздравен лично от Сливенския митрополит Арсений, който развълнуван му благодари и му връчи подарък - набедреник с образа на Света Богородица, който има право да носи само отличен духовен архимандрит.

Дълго след края на концерта схиархимандрит Серафим разговаря и благославя десетките миряни, дошли да се докоснат до духовника и да си направят обща снимка.

Отец Серафим от Грузинската православна църква пристига в България по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Светейшество Католикос-Патриарх на цяла Грузия Шио IIΙ.

Духовникът е добре познат на православния свят със своето проникновено изпълнение на песнопения на арамейски език. Те съчетават древната традиция на близкоизточното християнство с живото свидетелство на православната вяра и привличат хиляди слушатели по целия свят, казват организаторите на фестивала.

Специално за събитието в Поморие от Патриаршеския храм-паметник „Св. Александър Невски" бе донесена чудотворната икона на Божията майка, чието име носи фестивалът.