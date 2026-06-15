Всичко за пациентите в критични състояния при заболявания на нервната система

„Невроинтензивни грижи – ръководство на „Джеферсън" (с логото на „КНИГАТА") е сериозно издание с над 480 стр., посветено на невроинтензивните грижи, което може директно да помогне на пациенти с критични състояния при заболявания, засягащи централна и периферна нервна система.

За мнозина практикуващи специалисти мозъкът продължава да бъде "черна кутия", а експертните познания в тази развиваща се област са по-необходими от всякога. Голямата университетска болница "Томас Джеферсън" в САЩ е с най-високо ниво на компетентност. Екипът й е натрупал значителен опит в лечението както на често срещани, така и на редки неврологични и неврохирургични заболявания (исхемичен инсулт, вътремозъчен кръвоизлив, субарахноиден кръвоизлив, остри гръбначномозъчни травми, черепно-мозъчни травми, енцефалит/менингит, миастения гравис, синдром на Guillain-Barré). Авторите Джак Джало и Жаклин Уртехо са световно признати, а книгата е сред най-престижните издания по темата в света.

Научен редактор на българското издание е доц. Д-р Велина Н. Гергелчева, д.м., специалист по нервни болести и детска неврология към УМБАЛ "Софиямед" и СУ "Св. Климент Охридски". „Книгата е в помощ на невролози, реаниматори, неврохирурзи и други интензивисти и лекари, изправили се пред нуждите на пациенти за диагностика и лечение, с много високи очаквания за навременни и адекватни реакции в спешен порядък. В допълнение към знанията и практиката у нас, това ръководство е събрало опита и протоколите на Университета "Томас Джеферсън" и болниците партньори в САЩ. Защото мисията на всички ни е да знаем и да бъдем полезни.", споделя доц. Гергелчева.

Издателят е избрал удобен за ползване формат, така че всеки практикуващ специалист да може да го прилага при леглото на пациента. Богато илюстрирана е с алгоритми, илюстрации, снимки и схеми. Преводът е дело на Елена Петрова, специализирала в превеждането на научни и научно-популярни текстове.

„Невроинтензивни грижи – ръководство на „Джеферсън"

Джак Джало, Жаклин Уртехо

Стр. 480

Цена 35 евро/68.45 лв.