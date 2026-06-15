Испанската група Chambao с концерти в София и Бургас за 25-годишнината си

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Испанска група Chambao празнува 25 години на сцената през 2026 г., като сред концертите си е включила и София и Бургас. Известната в цял свят група, създатели на фламенко-чил жанра, идва за ексклузивен концерт на 24-ти юни в клуб „Маймунарника" в София и на 25-ти юни в Летния театър на град Бургас.

Песните на групата представляват приятна и отпускаща смесица от традиционни испански фламенко-ритми, електронна музика и джаз.

Името на бандата – Chambao, на испански означава сламен навес на плажа, който предпазва от дъжд, вятър или слънце.

Групата се формира в град Малага, провинция Андалусия и първоначално представлява трио – Мария (известна още като Ла Мари или Rosa Maria – „Червената Мария"), Едуардо и Дани. Впоследствие, обаче, Дани напуска групата и в нея остават само двама.

С новия си албум „Chambao 25 Aniversario", групата пренася публиката в свят, където ритъмът среща душата, а мелодиите – сърцето.