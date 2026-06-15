Крис и Елеонора от „Ергенът“ се насладиха на мача с чаша пенливо вино PIXELS

Тенисът се превърна в най-горещата тема на светския календар миналата седмица, когато Григор Димитров и Стефанос Циципас излязоха на корта за дългоочаквания гала мач, организиран от Postbank. Освен хиляди фенове на спорта, събитието привлече и впечатляваща звездна публика, която превърна вечерта в едно от най-коментираните събития на сезона.

Сред гостите бяха едни от най-обичаните лица на българската сцена – Владо Пенев и Марта Вачкова, певицата Поли Генова, моделът и инфлуенсър Александра Богданска, както и Крис и Елеонора от последния сезон на „Ергенът“. В залата присъстваха още популярни инфлуенсъри, представители на бизнеса и обществения живот, които станаха част от атмосферата на международния тенис спектакъл.

Още преди първия сервис гостите имаха възможност да се потопят в специално подготвените зони за преживявания, сред които силен интерес предизвика дегустационният бар на PIXELS от New Bloom Winery. Пространството се превърна в предпочитано място за срещи и снимки, а посетителите имаха възможност да опитат PIXELS Глера Брут – пенливо вино, произведено от италианския сорт Глера, известен като основа на просекото.

Комбинацията от световна тенис класа, звездна публика и внимателно подбрани лайфстайл акценти създаде атмосфера, която излезе далеч извън рамките на спортното събитие. За мнозина вечерта беше не просто среща с двама от най-големите тенисисти в света, а преживяване, което събра на едно място спорт, емоции и стил.