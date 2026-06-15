Хиляди зрители посетиха Вагнеровия фестивал на Софийската опера от 26 май до 14 юни 2026 г.

С постановката на "Танхойзер" на 14 юни завърши триумфално 16-то издание на Вагнеровия фестивал в Софийската опера, съобщават от операта. Многобройната чуждестранна публика и българските меломани бяха свидетели на изненадващо обновените спектакли от тетралогията „Пръстена на нибелунга" и последните две представления на „Лоенгрин" и „Танхойзер".

Както винаги фестивалът бе открит с експресивния спектакъл на „Рейнско злато", последван от завладяващата „Валкюра"!. След магичното въздействие на „Зигфрид", тетралогията приключи с грандиозната постановка на „Залезът на боговете".

Само няколко дни след тези спектакли, публиката спонтанно изрази възторга си от приказния „Лоенгрин" и вълшебния „Танхойзер". С нестихващи овации тя възнагради усилията на ръководството на Софийската опера за това издание на фестивала да осигури специално изработените по поръчка Вагнерови духови инструменти, които осигуриха на аудиторията така търсеното отпреди толкова години от композитора неповторимо звучене на браса. Чрез тези уникални инструменти оркестрантите на Софийската опера успяха за пръв път да изпълнят мечтаното от този гений Вагнерово звучен.

В своите изключително емоционални отзиви чуждите гости и българската публика изтъкнаха неимоверното израстване на оркестъра на Софийската опера, чиито изпълнители се доказаха като истински виртуози и гениални интерпретатори на Вагнеровите партитури. Двамата диригенти, които ръководеха оркестъра по време на фестивала - Константин Тринкс /7 представления/ и Мартейн Дендивел /1 спектакъл/, демонстрираха възможно най-проникновеното интерпретиране на Вагнеровото творчество. Оркестърът постигна вулканично въздействие с редуващите се кулминации, прецизни нюанси и великолепни темпа.

И това издание на фестивала доказа за пореден път как могат да се постигнат нирванни състояния при проникването в музикалната вселена Вагнер. По време на този незабравим фестивал, присъстващите от всички континенти зрители станаха свидетели на един своеобразен световен рекорд - солистът тенор на Софийската опера Мартин Илиев изпълни за тези около две седмици централните роли в оперите „Валкюра" – Зигмунд, „Зигфрид" – Зигфрид, „Залезът на боговете" – Зигфрид, „Танхойзер" – Танхойзер! Редно е да припомним, че времетраенето на тези спектакли е около 4-5 часа!

Напълно се потвърдиха основателните очаквания на благодарната публика, че и този път режисурата на маестро Пламен Карталов ще изненада с нови концептуални решения, с обогатени и раздвижени мизансцени, завладяваща динамика на действието, чудесни ефекти и художествено реализирана мултимедиа. И тази година емоционалните и естетически въздействия на посочените постановки постигнаха истински кулминации и в своите отзиви интервюираните зрители не си спестяваха преживяната възхита, определяйки представленията като „приказни", „екзотични", „магични", „незабравими", уникални".

Повечето оценки изтъкваха, че няма съмнение – духът на Вагнер вече завинаги се е вселил в Софийската опера!

След финала на заключителния спектакъл на „Танхойзер" Карен Стоун, -директор на световната организация "Опера Европа" сподели: "Щастливи сме да оценим какво означават плодовете на огромния труд и мениджърския потенциал на маестро Пламен Карталов. Ето до какви успешни резултати ни доведе неговата амбиция и постоянство да се създадат и непрекъснато обновяват тези великолепни Вагнерови спектакли! Днес това, което постигна Софийската опера в реализирането на Вагнеровото творчество, е невъзможно да се сравни с дейността на който и да е друг елитен театър. Оркестърът ви е великолепен. Хорът е уникално подготвен. Естетическата наслада от чутото и видяното на този фестивал не може да се сравни с нищо друго! Надявам се, както при мен се случи, на още много ценители на оперното изкуство да им се отворят очите и сетивата и да не пропускат шанса да посетят всяко следващо издание на вашия епохален фестивал".

В същия положителен и оптимистичен тон бе и изказването на Хелмут Пийч – менажер на Организацията на Вагнеровите общества в Германия: "С всички мои сънародници и многобройни вагнерианци сме наистина щастливи да посетим вече за седми път Вагнеровия фестивал в Софийската опера. Това, което винаги ни впечатлява, е възможно най-високото качество, което постигате във вашия театър – уникален оркестър, възхитителни солисти, завладяващи изпълнения на хора. Вашата опера наистина създава впечатлението за истински Вагнеров театър"!