Гергана Паси: Със сестра ми прехвърлихме общо повече от 100 години

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Още една обиколка около Слънцето завъртяхме с моята еднояйчна сестра близначка Михаела Калайджиева. Вече двете наистина прехвърлихме общо повече от 100 години, т.е. кривата на щастието закономерно тръгва нагоре! Това написа в своя фейсбук профил бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси.

Вчера - 14 юни, тя и нейната сестра близначка Михаела Калайджиева отпразнуваха рождения си ден.

"Благодарна съм на всяка среща, всеки нов приятел и запазен стар такъв, всяка успешна битка с болест, всеки пропуснат ненужен спор, всеки научен урок - от мен, но най-вече - от моите деца! Благодаря за хилядите пожелания! Нека искрените измежду тях ви се върнат стократно!", пише още Паси.