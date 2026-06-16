Популярната певица Тита е новото рекламно лице на „Мастика Пещера“ и застава в центъра на лятната кампания на емблематичната българска марка

Изкусителната красавица събра мъжките погледи на плажа, като демонстрира идеални форми по бански – тяло, за което могат да ѝ завиждат много нейни колежки. Изпълнителката привлече вниманието с ефектната си визия в рекламния клип, заснет край морето, където се появява със сребрист бански и впечатляващ пръстен с кристал.

Поводът обаче се оказа не събиране на слънчев загар, а снимките на новия рекламен клип на „Мастика Пещера“. Новата реклама запазва характерния стил на марката, като съчетава познатите елементи с модерно визуално представяне. Акцентът е поставен върху летните емоции, приятелските срещи и малките удоволствия в ежедневието.

Сюжетът започва с атрактивна сцена, в която Тита излиза от морето, а появата ѝ веднага заковава мъжките погледи. Това естествено провокира реплика, превърнала се в запазена марка за мастиката: „Сезонът на дините!“. Следва опит за флирт и заговаряне, но дали тя ще приеме предложението или вече е заета – може да гледате в новата реклама, която вече се върти в ефира на големите телевизии.

Кадрите към новото видео на Мастика "Пещера" са заснети в Гърция. Локацията е избрана и подготвена специално за целите на двудневните снимки.