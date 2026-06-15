Дрейк оглави класацията на "Билборд" за албуми за четвърта поредна седмица

Канадският рапър Дрейк за четвърта поредна седмица е на върха на класацията на „Билборд" за албуми - Billboard 200, с Iceman, съобщи сайтът на изданието. От него са продадени 133 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Iceman е първият албум, който се задържа начело през първите си четири седмици от излизането си, след като The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт прекара първите седем от общо 12-те си седмици под номер 1 - в класациите от 18 октомври до 29 ноември 2025 г. В R&B и хип-хоп жанра това постижение се случва за първи път от лятото на 2023 г., когато Utopia на Травис Скот също записа четири последователни седмици на първо място от 12 август до 2 септември.

От общо 15-те албума на Дрейк, достигали до първото място, само три са прекарали повече седмици на върха от Iceman. Проектът на канадския рапър с най-много седмици под номер 1 е Views - 13 седмици през 2016 г., докато Scorpion (2018 г.) и Certified Lover Boy (2021 г.) имат по пет седмици начело на класацията, съобщи БТА.

Останалата част от челната десетка на Billboard 200 също носи любопитни новини: Малкълм Тод записва първата си продукция в топ 10, като дебютира с Do That Again под номер 5 (с продадени 67 000 eквивалентни единици), а Найл Хоран отбелязва своя четвърти албум в челната десетка с Dinner Party на седма позиция, отбелязва „Билборд".

Трима бивши лидери в класацията на „Билборд" за албуми следват Iceman - Dandelion на Ела Лангли е на втора позиция с 87 000 продадени еквиваленти единици, I'm the Problem на Морган Уолън е на трето място (79 000 eквивалентни единици), а The Great Divide на Ноа Кан е на четвърта позиция (67 000 eквивалентни единици).

Оглавявалият класациите албум Thriller на Майкъл Джексън е на шеста позиция в Billboard 200.

Класацията Billboard 200 подрежда най-популярните албуми за седмицата в САЩ въз основа на мултиметрично потребление, измерено в еквивалентни албумни единици.