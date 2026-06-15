Танцово студио "Импулс" от Русе със забележително представяне на международен фестивал в Брашов

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Танцово студио „Импулс" при Общински младежки дом в Русе се завърна с много отличия от международния конкурс „Millennium Legend Dancers Transnational Festival", който се проведе през изминаля уикенд в град Брашов, Румъния, съобщиха от общината.

В престижното събитие участие взеха над 30 танцови състава, които представиха общо 224 танца. Възпитаниците на „Импулс" се състезаваха в четири възрастови категории – baby, children, junior и seniors, както и в различни стилове и категории – модерен, тематичен танц и open.

Студиото представи общо 15 танца – 6 солови изпълнения, 2 дуета и 7 групови танца, всички в най-високото ниво на трудност – Gold, което изисква висока техника, артистичност и майсторство на изпълнение.

Талантливите танцьори завоюваха впечатляващите 14 първи места и 1 второ място. Освен призовите класирания, студиото получи и специални отличия:

• Best Group Juniors с танца „Hit the Road Jack"

• Best Solo Moment Seniors в изпълнението на Дарина Даскалова

• Best Group Seniors с танца „Feeling Good"

Петя Бонева, ръководител и хореограф на „Импулс", поздрави своите възпитаници за отличното им представяне. Тя изрази специални благодарности към преподавателите по класически танци и акробатика, както и към родителите за гласуваното доверие и постоянна подкрепа.