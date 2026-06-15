Ед Шийрън планира пауза в кариерата си, за да се посвети на семейството

Световноизвестният изпълнител и автор на песни Ед Шийрън загатна, че предстои поредното му оттегляне от музикалната сцена. Намерението на звездата е да прекара повече време със семейство си веднага след края на настоящото му турне.

35-годишният певец сподели новината с феновете си по време на първия концерт от северноамериканската част на турнето си LOOP в Глендейл, Аризона. След като изпълни поредица от най-големите си хитове, Шийрън се обърна към публиката с емоционално послание:

„Това вероятно ще бъде последното ми гостуване тук за известно време. След края на това турне смятам да си взема почивка и просто да се посветя на ролята си на баща. Така че, ако не се видим скоро – обичам ви и ви благодаря, че дойдохте!"

Носителят на „Грами" има две дъщери – 5-годишната Лайра и 4-годишната Джупитър, от съпругата си Чери Сийборн, с която са заедно още от ученическите си години в Съфълк и сключиха брак през 2019 г.

Турнето на Шийрън през 2026 г. е изключително интензивно. То започна през януари в Нова Зеландия, премина през Австралия и Южна Америка, а обиколката в Северна Америка ще продължи пет месеца и ще завърши на 7 ноември в Тампа, Флорида.

Това не е първият път, в който хитмейкърът, обявен за най-слушан изпълнител в Обединеното кралство за 2025 г., решава да слезе от светлината на прожекторите. Той направи подобна пауза през 2015 г. след огромния успех на албума Multiply, както и по-дълъг отлив от сцената между 2019 и 2021 г. след рекордното си турне Divide.

Новината за предстоящата почивка идва само няколко седмици след като певецът изненада музикалната индустрия с решението си да напусне дългогодишната си звукозаписна компания след 15 години съвместна работа, пише standard.co.uk.

„Това не е случай на недоволен артист, който напуска лейбъла си'", обясни тогава Шийрън. „Това е решение на момчето, което започна в компанията като тийнейджър с едни приоритети, а днес вече е баща на две деца и усеща нужда от промяна и нов етап в живота си."